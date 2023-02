Marie-Michèle Gagnon annonce sa retraite

Elle en fera l'annonce vendredi dans une conférence de presse, en marge des Championnats du monde de ski alpin. Elle a d'ailleurs décidé de faire l'impasse sur la descente, à laquelle elle devait participer samedi, en raison de son état de santé et d'un manque d'assurance sur les pistes.

Le 20 janvier dernier, elle a chuté lourdement à Cortina d'Ampezzo. Mercredi dernier, aux Championnats du monde, elle s'est contentée d'une 26e place au super-G. Elle avait déclaré par la suite ne pas se sentir bien mentalement.

Je suis déçu de ma performance aujourd'hui , avait-elle indiqué au bas de la piste. Mes chutes à Cortina, et celle survenue plus tôt cette saison étaient quand même dangereuses et épeurantes. Elles se sont accumulées, et ça affecte ma confiance. Ça affecte ma tête.

Je me suis réveillé [jeudi matin], et je ne me sentais pas d'attaque. On est aux Championnats du monde... J'ai descendu pour être en sécurité. Ce n'est pas la Marie-Michèle Gagnon que je voulais montrer.

Radio-Canada Sports webdiffuse les épreuves avec Geneviève Simard et Philippe Crépeau à la description. Pour les détails, consultez l'horaire des diffusions. Jacinthe Taillon présentera aussi les Championnats du monde de ski alpin sur ICI TÉLÉ les 11 et 12 février de 15 h à 17 h.

L'athlète de Lac-Etchemin compte bien terminer la saison, et profiter des trois dernières courses qui s'offrent à elle. Son dernier tour de piste devrait donc être le 16 mars, à Soldeu, pour les finales du circuit.

Ces dernières années, elle a entrepris un virage important en délaissant les épreuves techniques, une discipline où elle a pourtant excellé par le passé, pour se concentrer sur les épreuves de vitesse.

Elle a remporté deux médailles d'or au combiné de Coupes du monde en 2014 et en 2016, en Autriche et en Andorre.

Sa dernière course du 16 mars sera donc sur les pistes de Soldeu, là où elle a triomphé en 2016.

Elle a aussi décroché trois médailles de bronze, soit deux en slalom (2012, 2016) et une en super-G (2021).

La Québécoise a pris part à huit mondiaux, en incluant ceux présentés en ce moment en France. Elle avait décroché une 6e place au super-G en 2021.

Plus de détails à venir.