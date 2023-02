Patrick Mahomes élu joueur le plus utile, Damar Hamlin prend la parole

Patrick Mahomes a raflé le titre de joueur le plus utile à son équipe au gala annuel des honneurs de la NFL, jeudi, au cours d'une soirée où Damar Hamlin a pris la parole, cinq semaines après avoir été victime d'un arrêt cardiaque pendant un match.

Il s'agit d'un second titre de joueur par excellence pour le quart-arrière des Chiefs de Kansas City qui participera dimanche à son troisième match du Super Bowl en quatre ans. Mahomes détient une bague de championnat.

Entre deux lauréats, Hamlin a effectué une apparition surprise sur la scène, s'est adressé au public et a reçu une ovation de la part de l'auditoire.

Un long voyage m'attend devant moi, un voyage rempli d’incertitudes et d’étapes, mais c’est facile de faire face à ses peurs quand tu connais ton but , a dit le demi défensif, remerciant au passage tous ceux et celles qui l'ont aidé à se remettre sur pieds.

L'incident cardiaque de Hamlin est survenu le 2 janvier lors d'une rencontre opposant les Bills de Buffalo aux Bengals, à Cincinnati.

La palme offensive a été remise au receveur Justin Jefferson, des Vikings du Minnesota, tandis que la distinction défensive a été décernée à l'ailier Nick Bosa, des 49ers de San Francisco.

Les Jets de New York ont enlevé les deux honneurs octroyés aux recrues, le receveur éloigné Garrett Wilson et le demi de coin Sauce Gardner remportant les deux trophées.