La logique a été respectée dans l’Américaine et la Nationale, et les champions de chaque association durant le calendrier ont fait de même en éliminatoires. Pourtant, les finalistes au Super Bowl ont amorcé la saison avec quelques interrogations à l'attaque... auxquelles ils ont répondu en marquant une tonne de points.

Kansas City a trôné au sommet de la NFL avec une faste récolte de 61 majeurs contre 59 pour Philadelphie, non loin derrière sur la deuxième marche. Chacun sa spécialité. L’équipe du Missouri est la référence au chapitre des passes de touché (41), tandis que la formation de la Pennsylvanie a régné par la voie terrestre (32).

La perte du rapide Tyreek Hill n’a en aucun cas fragilisé Patrick Mahomes ni ralenti Travis Kelce, devenu le seul moteur du groupe de receveurs. Le tandem est demeuré parmi l’élite cette saison et s’est montré intraitable pendant les éliminatoires.

Mine de rien, seul le duo formé de Tom Brady et de Rob Gronkowski (15) a enregistré plus de touchés que Mahomes et Kelce (13), qui ont devancé Joe Montana et Jerry Rice (12) lors du triomphe en finale d’association contre les Bengals de Cincinnati.

Travis Kelce Photo : Reuters / Gary A. Vasquez

Le départ de Hill au printemps 2022 a fait place à un jeu plus méthodique à Kansas City. Un comité d’athlètes, tant des porteurs de ballon que des receveurs, a remplacé la production offensive de l’électrisant joueur qui a maintenu ses hauts standards à Miami.

Peu après l’échange de Hill vers les Dolphins, les Eagles ont emprunté le chemin inverse en se dotant de l’un des jeunes receveurs étoiles du circuit Goodell afin d’épauler un quart-arrière peu expérimenté, à l'époque, et au fort potentiel.

C’est ainsi qu’A.J. Brown est débarqué à Philadelphie, où il offre à Jalen Hurts une imposante cible, complémentaire à DeVonta Smith, qui semble avoir vécu sa grande éclosion dans la dernière ligne droite du calendrier.

Duos ayant le plus de verges aériennes en saison Tyreek Hill et Jaylen Waddle : 3066 verges A.J. Brown et DeVonta Smith : 2692 verges Justin Jefferson et T.J. Hockenson : 2328 verges Stefon Diggs et Gabriel Davis : 2291 verges Travis Kelce et JuJu Smith-Schuster : 2271 verges Davante Adams et Mack Hollins : 2206 verges Mike Evans et Chris Godwin : 2147 verges Ja'Marr Chase et Tee Higgins : 2088 verges DK Metcalf et Tyler Lockett : 2081 verges Amari Cooper et Donovan People-Jones : 1999 verges

Le pivot des Eagles a bénéficié de l’arrivée de Brown, la pièce manquante de l’unité, pour faire taire ses détracteurs qui remettaient en question ses qualités de passeur. Si bien qu’il a été l’un des finalistes aux titres de joueur le plus utile et offensif, Mahomes ayant cependant le dernier mot pour la première distinction.

Hurts profite d’une ligne offensive qui n’a pas son égal et ouvre d’innombrables possibilités pour l’attaque. D’ailleurs, au cœur de ce quintette de vedettes méconnues se trouve Jason Kelce, l’aîné par rapport à Travis. C'est d'ailleurs la première fois que deux frères s’affronteront au Super Bowl.

Sous le thème des retrouvailles, Andy Reid renouera avec l’équipe qui a lancé sa carrière d’entraîneur-chef au tournant des années 2000. Sa gouverne de 14 saisons à Philadelphie (1999-2012) a passablement été fructueuse, sans qu'il réussisse à mener les Eagles au firmament. Un exploit qu'il a plutôt réalisé à Kansas City en 2020.

Des quarts amochés

Les meneurs offensifs de part et d'autre ne sont pas à leur mieux physiquement par les temps qui courent en raison de différents maux.

Hurts ne semble pas complètement remis d'une blessure à l'épaule droite, celle avec laquelle il décoche ses passes, subie à la mi-décembre qui l'a contraint à rater deux rencontres en fin de campagne. Le quart est limité avec ses relais depuis son retour à la compétition.

Les Eagles continueront d'appliquer leur formule gagnante en se fiant à leur jeu au sol, qui plus est, la recette idéale afin de préserver un pivot hypothéqué. Dans ce cas, les Chiefs voudront peut-être forcer Hurts à lancer le ballon.

Jalen Hurts Photo : Getty Images / Mitchell Leff

Mahomes est quant à lui incommodé à la cheville droite depuis l'entrée en scène des Chiefs au deuxième tour des éliminatoires. Il s'en est sorti indemne en finale d'association, sauf que le défi sera tout autre face à une horde de chasseurs de quart qui espère profiter de son manque de mobilité pour lui causer des ennuis.

L'attaque terrestre peut s'avérer une avenue pertinente dans l'optique de contrecarrer les plans d'une défense qui carbure aux sacs du quart. En l'occurrence, ces deux unités.

La pression exercée par les Eagles peut arriver de partout. Le talent est réparti d'un bout à l'autre de la ligne, quatre porte-couleurs ayant franchi le plateau des 10 sacs. Haason Reddick mène le bataillon avec 19,5 unités en 19 matchs depuis l'entame de la saison.

La force de frappe des Chiefs provient essentiellement d'un tandem, soit Chris Jones et Frank Clark. Le premier a été considéré pour le titre de joueur défensif par excellence, et le second a élevé son jeu dans les éliminatoires, assez pour s'insérer aux côtés de légendes.

Autrefois pressenti pour devenir une étoile du circuit Goodell, Clark n'a jamais réellement répondu aux attentes en saison, malgré plusieurs éclairs montrant l'étendue de son talent. Il a toutefois largement contribué en éliminatoires et s'est hissé aux côtés de légendes de sa profession.