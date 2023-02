À la fin des années 1950, au moment où le Canadien était au beau milieu de son historique séquence de cinq Coupes Stanley consécutives, Maurice Richard était le plus illustre bénévole d’une association de hockey mineur naissante qui, étrangement, s’appelait le Boston d’Ahuntsic.

Le Rocket passait ses temps libres aux abords des patinoires extérieures montréalaises pour voir jouer son fils aîné, Maurice fils. Au fil des ans, ses autres fils, Normand, André, Paul et Jean ont suivi. Il entassait souvent plusieurs enfants du quartier dans sa voiture pour les conduire à leurs matchs. Il arbitrait de nombreuses rencontres et ne refusait jamais de procéder à une mise au jeu protocolaire pour encourager les jeunes.

Au début des années 1960, avec la très enthousiaste bénédiction de Maurice Richard, le Boston d’Ahuntsic a changé de nom pour devenir les Braves d’Ahuntsic, qui n’ont toutefois jamais délaissé les couleurs des Bruins. Puis, récemment, à la suite de l’intégration des hockeyeurs de Montréal-Nord dans leur giron, les Braves, qui forment la plus vieille association de hockey mineur montréalaise, sont devenus les Braves du Nord.

Il est plutôt rare que je consacre une chronique à une association de hockey mineur. Or, je le fais ici parce que les dirigeants des Braves, depuis de nombreuses années, se distinguent par l’importance qu’ils accordent à leur histoire et au patrimoine de leur quartier.

Les associations de hockey mineur qui ont leur propre temple de la renommée et qui célèbrent leurs bénévoles, leurs athlètes, leurs succès et leur tradition d’excellence avec autant de sérieux sont très rares. Il y a quelque chose de très beau dans cela.

***

C’est dans cet esprit que, samedi après-midi, les Braves rendront des hommages particuliers à Maurice Richard et à Mike Bossy à l’aréna Ahuntsic, dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Des représentants des deux familles seront présents pour l’occasion.

Mike Bossy Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

La statue de Maurice Richard, qui était une attraction majeure de l’ancien musée Grévin, logera dorénavant en permanence dans le château fort des Braves. Un présentoir a été spécifiquement conçu pour que l’œuvre soit mise en évidence tout en étant protégée.

Par ailleurs, les dirigeants des Braves du Nord profiteront de l’occasion pour procéder à l’inauguration de la salle multifonctionnelle Mike-Bossy. Décédé en avril dernier, il avait disputé ses premières saisons de hockey mineur dans l’Association des Braves d’Ahuntsic. Et le père de ce dernier, Borden Bossy, s’était aussi impliqué chez les Braves à leurs débuts.

La salle Mike-Bossy sera décorée de photographies rappelant l’ensemble du parcours du prolifique marqueur, du hockey mineur jusqu’à la LNH. La salle sera aussi équipée de tout le matériel nécessaire pour permettre aux entraîneurs de hockey ou de patinage artistique d’organiser des séances de visionnement ou des présentations à l’intention de leurs athlètes.

Il y a plusieurs années, les Braves avaient déjà complètement aménagé et décoré le vestiaire des arbitres de l’aréna Ahuntsic, qui avait été baptisé le salon Ron-Fournier. L’ancien arbitre de la LNH et ex-animateur de radio est aussi un ancien des Braves. Pour continuer de célébrer dignement leur histoire, les Braves s’attaquent une fois de plus à la rénovation de cet espace.

***

C’est fou le nombre d’heures qui ont été consacrées à la réalisation de ces projets. Nous essayons d’en faire un peu plus (que l’organisation des matchs des équipes de l’association) pour garder la tradition en vie , dit fièrement Guy Beauvais, vice-président des Braves.

Guy Beauvais fait partie des Braves d’Ahuntsic depuis 1972. Il a disputé tout son hockey mineur avec cet organisme et il s’y implique comme bénévole depuis 18 ans. En plus de son rôle de vice-président, il dirige l’équipe junior des Braves.

Logo des Braves du Nord Photo : Braves du Nord

Nous avons une équipe de direction aguerrie. Notre président, Martin Longchamps, est impliqué depuis 20 ans. Notre directeur technique, Gérard Gagnon, supporte nos entraîneurs depuis 15 ans. Un autre membre de notre conseil d’administration, Guy Sanscartier, est avec nous depuis 15 ans. Et notre éminence grise, Léo Fiore, fait partie de l’organisation depuis 25 ans , raconte Guy Beauvais.

Notre président, Martin Longchamps, est très innovateur et il cherche constamment à améliorer l’encadrement que nous offrons à nos membres. Je ne crois pas qu’il y ait une autre association qui soit aussi bien menée que la nôtre sur l’île de Montréal , ajoute-t-il.

Comme beaucoup d’autres dirigeants d’associations sportives, ceux des Braves semblent toutefois s’inquiéter du manque de relève dans leur équipe de bénévoles. Il sera éventuellement difficile de perpétuer la tradition si ce problème ne se règle pas.

C’est devenu très compliqué de dénicher des bénévoles. On dirait parfois que nous vivons une ère de bénévolat à la carte, où les gens s’impliquent pour des mandats précis. Et parfois, des gens nous demandent même quel est le salaire offert quand on sollicite leur aide. Ils ne réalisent pas que leur coup de main est justement nécessaire pour abaisser les coûts de participation , déclare Guy Beauvais.

***

Cela dit, puisque les innovations sont nombreuses chez les Braves du Nord, les célébrations de samedi à l’intention de Maurice Richard et de Mike Bossy seront certainement bien arrosées.

En effet, avec l’aide de la microdistillerie La Ponce, de Drummondville, les Braves lanceront leur propre gin, qui porte le nom de Braves sur glace. Il sera sous peu disponible dans les succursales de la SAQ du nord de Montréal.

Beaucoup d’organisations sont obligées d’organiser des activités parallèles ou des levées de fonds pour poursuivre leur mission. C’est notre président qui a démarré ce projet. C’est une façon originale d’ajouter quelques dollars dans nos coffres , conclut Guy Beauvais.

En 1955, le Boston d’Ahuntsic avait modestement lancé ses activités avec seulement quatre équipes et de vieux ensembles de chandails. Depuis près de 70 ans, portée par d’incroyables bénévoles du quartier, cette organisation continue de défier, et de célébrer, le passage du temps.