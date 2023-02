Pousser dans les bosses à l’ombre de Kingsbury

Et le jour où un Canadien autre que Kingsbury pourra s'y hisser n'est peut-être pas si loin.

À 30 ans, l'athlète de Deux-Montagnes domine toujours son sport d'une façon spectaculaire. Il pointe à la fois au sommet du classement général pour les épreuves en simple et en parallèle, et il visera en Géorgie, dans deux semaines, un quatrième titre mondial tant en simple qu'en parallèle, un troisième de suite dans les deux disciplines.

Sa domination totale et continue cache néanmoins une tache au tableau pour le ski acrobatique canadien.

Il y a six ans à peine, lors de la saison 2016-2017, six représentants de l'unifolié sont montés sur l'une des trois marches du podium. Trois Canadiennes (Andi Naude, Chloé Dufour-Lapointe et Justine Dufour-Lapointe) et trois Canadiens (Kingsbury, Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis). Cette saison, Kingsbury est le seul de son pays à avoir goûté au podium, et la fin de la saison approche.

Un certain manque de profondeur dans l'équipe nationale, mais qui est sur le point de se résorber si les performances des dernières semaines sont un prélude.

Michel Hamelin, entraîneur national, prône toutefois la patience.

Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de hauts. Maintenant, on est dans un creux, avec des retraites et des départs. Mais on a toujours prôné le moment présent, le processus. On s'entraîne fort, on répète les enchaînements, on gagne de l'expérience et les podiums vont venir.

Elliot Vaillancourt lors de son duel contre Bradley Wilson des États-Unis Photo : usa today sports / Jeffrey Swinger

Le Québécois Elliot Vaillancourt est parmi les plus beaux espoirs de la relève canadienne. À 23 ans, il vient d'aligner les deux meilleurs résultats de sa carrière en simple : 9e à Val Saint-Côme, puis 5e à Deer Valley. Ajoutons à cela deux tops 10 en parallèle (9e à Val Saint-Côme, 10e à Deer Valley).

Mon objectif, cette saison, c'était de me qualifier pour une finale en Coupe du monde , relate Elliot Vaillancourt en entrevue avec Radio-Canada Sports.

Je voulais aussi obtenir mon billet pour les mondiaux, c'est pratiquement assuré ça aussi.

Maintenant, je sais qu'il y a une possibilité pour un podium cette saison. Ce ne sera pas facile. Et la seule chose que je peux contrôler, c'est ma performance , dit-il, tout en précisant qu'il ne reste que trois épreuves au calendrier : deux à Almaty (Kazakhstan) en mars, en simple et en parallèle, et une en parallèle à Valmalenco (Italie), samedi.

Sans vouloir s'emballer trop vite, son entraîneur Michel Hamelin est conscient des progrès de son protégé, qui est en pleine ascension.

Aujourd'hui, c'était l'entraînement. Et si j'avais eu à noter tous les compétiteurs, Elliot aurait été numéro un.

« C'est rare que je dis ça à l'entraînement. Mik [Kingsbury] domine toujours, d'habitude. Mais aujourd'hui, il n'était peut-être pas à son mieux et Elliot était le meilleur de tous. » — Une citation de Michel Hamelin, entraîneur national de ski acrobatique

Le visage d'Elliot Vaillancourt s'illumine et ses yeux s'ouvrent grands en entendant les commentaires de son mentor.

Je ne lui ai pas dit encore! Je ne veux pas trop le crinquer. Demain, on va revenir au processus, à sa routine et on verra.

En compétition ou à l'entraînement, Mikaël Kingsbury demeure toujours l'étalon de mesure par excellence, peu importe l'enjeu. Un instrument baromètre que l'équipe canadienne a le privilège de trimbaler avec lui partout, contrairement aux autres pays.

Les Américains, les autres équipes fortes, regardent toujours Mikaël Kingsbury pour voir comment il va faire. Nous, on l'a toujours avec nous. On peut toujours s'y référer, ça aide , affirme l'entraîneur.

Le champion du monde en titre agit certainement comme un aimant, une force magnétique qui tire les autres vers le haut.

Mais des fois, c'est les plus jeunes qui le poussent aussi, quand il est un peu plus fatigué , ajoute Michel Hamelin.

Mikaël Kingsbury a plus de titres que j'ai de doigts, lance pour sa part Elliot Vaillancourt, avec une pointe d'humour. Pourtant, il n'est aucunement intimidant. C'est notre modèle et on essaye de l'imiter. On se compare à lui, il nous tire vers le haut.

« Mik est un méchant bon coéquipier. Il m'a déjà dit, mot pour mot, que ça ne le dérange pas de nous partager de l'information. Car il dit, savoir c'est une chose, faire, c'est une autre. Surtout dans les bosses, exécuter, c'est ça, le vrai défi. » — Une citation de Elliot Vaillancourt

L'expérience acquise à Deer Valley et à Val Saint-Côme va bien servir le jeune skieur.

J'étais euphorique, à Val Saint-Côme, après mon résultat. Et les gens me disaient : "Ce n'est pas une fin en soi, c'est un début.'' C'est vrai. Là, je suis en Italie. C'est une nouvelle piste, une nouvelle game. J'approche le défi en me disant que je vais garder la confiance, la motivation, c'est indéniablement un avantage, mais que je dois apprendre une nouvelle piste et l'optimiser le plus rapidement possible.

C'est vraiment l'accumulation des expériences sur le circuit qui change la donne, selon son entraîneur.

Quand on a de l'expérience, on peut se permettre d'aller au-delà de notre routine, de ce qu'on a l'habitude de faire. Là, Elliot est à l'étape de gagner des expériences, à s'habituer au final et à les apprivoiser. Il doit gérer son énergie.

De la profondeur à tous les niveaux

Lors de la dernière compétition, présentée en Utah en fin de semaine dernière, 4 des 10 premières positions étaient occupées par des Canadiens : Kingsbury et Vaillancourt, mais aussi Julien Viel et Louis-David Chalifoux, qui se sont rendus jusqu'en finale.

L'entraîneur se réjouit aussi de voir les bonnes performances au niveau Nor-Am, le circuit inférieur à la Coupe du monde.

Louis-David Chalifoux lors des qualifications à Deer Valley Photo : Getty Images / Christian Petersen

Une sorte de passage obligé pour les bosseurs de demain.

Si tu arrives sur le circuit de la Coupe du monde et que tu n'as pas dominé avec un top 3 régulier au circuit Nor-Am, souvent tu as une claque dans la face. Tu n'es comme pas prêt à performer. Tu dois apprendre à compétitionner régulièrement.

Le but de Louis-David est de gagner le Nor-Am. Il est actuellement en 1re place. S'il réussit, ça va donner une place de plus au Canada sur le circuit de la Coupe du monde. C'est un skieur inébranlable, qui se rend toujours en bas de la piste, même dans les parcours les plus difficiles.

Michel Hamelin ne tarit pas d'éloges envers Julien Viel, 2e l'an dernier du classement général en Nor-Am.

Ça lui sert bien aujourd'hui. Il est techniquement méticuleux, calme.

Julien Viel Photo : Getty Images / Christian Petersen

Chez les femmes aussi, on assiste à l'émergence d'une nouvelle garde. Maia Schwinghammer a épaté, à son passage au Québec en janvier, en prenant le 5e rang.

La skieuse de 21 ans s'est approchée d'un podium, quelques jours plus tard, avec une 4e place à Deer Valley.

La jeune canadienne Maia Schwinghammer Photo : Getty Images / Christian Petersen