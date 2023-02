L’effet Lebron James

C’est la première réaction de Joël St-Cyr, responsable du recrutement à l’organisme montréalais Pour 3 points, à la suite de la performance de 38 388 points de la vedette des Lakers de Los Angeles mardi soir.

L’organisation, créée en 2012, forme des entraîneurs de basketball qui interviennent ensuite dans les écoles des quartiers défavorisés de Montréal. Depuis sa création, 30 entraîneurs de 14 écoles montréalaises offrent un programme de sport parascolaire.

En plus de dix ans, Pour 3 Points a réussi à rejoindre plus de 400 jeunes. Pour Joël St-Cyr, ce qu’a réalisé Lebron James, c’est plus qu’un record, c’est la source d’inspiration d'un homme dont il va se servir.

Un jeune homme, de dos, s'apprête à lancer un ballon de basketball dans un panier. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

De voir un jeune homme noir comme Lebron James, non seulement réussir sur le parquet, mais aussi en influençant dans sa communauté en redonnant avec sa fondation, cela nous aide dans notre travail à faire comprendre aux jeunes qu’avec du travail, de la persévérance et de la discipline, en fait tout ce que Lebron James incarne, il est possible d’atteindre nos rêves, d’aller au bout de nos rêves , dit Joël St-Cyr.

Il faut savoir que le parcours de Lebron James n’a pas été facile. Il est issu d’une famille monoparentale, car son père, au lourd passé délinquant, les avait abandonnés.

Il va accumuler les déménagements, passant d’une école à une autre dans des quartiers défavorisés où régnait la violence et la criminalité.

Il avouera dans une entrevue ce qui résume assez bien son parcours : Je suis issu des cités, j'ai vu la drogue, les armes, les meurtres.

Lebron James devient le joueur ayant marqué le plus de points dans l'histoire de la NBA. Photo : La Presse canadienne / Mark J. Terrill

Dans ce parcours plus que chaotique de la vedette des Lakers de Los Angeles, Joël St-Cyr voit beaucoup de positif à exploiter.

Au delà des 38 388 points, Lebron James devient une voix qui dit à n’importe quel jeune : "Peu importe d’où tu viens, peu importe les obstacles qui sont sur ton chemin, si tu travaille fort, si tu t’entoures bien, si tu prends les bonnes décisions, c’est possible d’atteindre ton plein potentiel pour, à ton tour, influencer les autres par la suite.

Un rêve encore plus accessible grâce aux nouveaux modèles

« C’est certain que maintenant on a des modèles d’ici, issus de milieux défavorisés et qui réussissent dans la NBA et cela rend notre message encore plus fort et le rêve encore plus accessible. » — Une citation de Joël St-Cyr de l'organisme Pour 3 points

Pour Joël St-Cyr, tous les jeunes ont besoin de modèles inspirants. Même si Lebron James peut leur paraître inatteignable, il y a maintenant des jeunes issus de leur quartier qui marchent sur ses traces.

Il est clair que les jeunes regardent Lebron James comme une vedette internationale, loin d’eux. Mais là, de plus en plus, on a des Québécois, des gars de chez nous. Je pense, par exemple, à Luguentz Dort et Bennedict Mathurin qui, eux, sont des jeunes issus de Montréal-Nord, tout près de chez nous, et qui sont rendus dans la NBA.

Ils jouent maintenant contre Lebron James, ce sont en quelque sorte ses collègues de travail et cela nous permet d’envoyer un message plus concret. On peut leur dire : "Regardez, ce n’est pas juste Lebron James".

Luguentz Dort et Bennedict Mathurin Photo : usa today sports / Alonzo Adams

On a des gars d’ici , des gars de Montréal-Nord qui habitaient sur ta rue, derrière chez toi et, aujourd’hui, avec le travail acharné à l’école, le bon choix d’amis, le bon encadrement, la résilience, la persévérance, eux aussi sont arrivés, eux aussi côtoient maintenant Lebron James , de conclure Joël St-Cyr.

Avec son record, Lebron James va peut-être découvrir que ses 38 388 points peuvent aussi transformer la vie des jeunes qui jouent Pour 3 points.