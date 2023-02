Le Canadien James Crawford est sacré champion du monde du super-G

Le Canadien James Crawford a été sacré champion du monde du super-G à la surprise générale jeudi à Courchevel, devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et le Français Alexis Pinturault.

Je ne m'attendais de toute évidence pas à ça aujourd'hui , a convenu Crawford. J'ai offert une performance constante du haut jusqu'au bas (du parcours). Je me suis élancé du portillon de départ avec une idée claire en tête au sujet de l'endroit où je voulais me retrouver, et la manière dont je voulais skier.

James Crawford à Kitzbühel en 2021 Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Il s'agit de la 11e médaille de l'histoire du Canada aux mondiaux de ski alpin, et la quatrième seulement en or.

Un autre Canadien a réussi à se glisser dans le top 10 alors que Brodie Seager, de la Colombie-Britannique, a pris le 9e rang. Son compatriote Jeff Read de l'Alberta a terminé 11e.

Il s'agissait de la deuxième médaille de Crawford dans des compétitions majeures, après celle de bronze acquise en combiné alpin l'an dernier aux Jeux olympiques de Pékin.

Il avait pris les commandes du combiné alpin aux mondiaux de 2021 après avoir signé le meilleur temps de la portion super-G de la compétition, avant de glisser au quatrième rang après le slalom. Il avait aussi fini quatrième en descente aux JO l'an dernier.

Crawford n'a toujours pas triomphé en Coupe du monde, mais il compte trois podiums en carrière. Son dernier s'est produit lors de la descente en Italie en décembre.

Le skieur de 25 ans n'était même jamais parvenu à faire mieux qu'une sixième place cette saison en super-G, à Bormio (Italie). Sa meilleure performance dans cette discipline, il l'avait réussie à Kvitfjell (Norvège) l'an dernier en terminant deuxième. Son seul podium de super-G.

James Crawford célèbre sa victoire en compagnie du Suisse Marco Odermatt. Photo : Reuters / LEONHARD FOEGER

La surprise est d'autant plus grande que deux skieurs régnaient en maître sur cette discipline cet hiver : le Suisse Marco Odermatt (4e aujourd'hui) et Kilde, qui se sont partagés les victoires en super-G de Coupe du monde cette saison, avec un avantage pour le Suisse, qui en a gagné quatre contre deux pour son meilleur ennemi norvégien.

Mais sur l'Éclipse, la piste de Courchevel, la lumière est venue de Crawford, plus rapide que Kilde pour seulement un centième de seconde, qui décroche toutefois sa première médaille mondiale, deux ans après avoir dû renoncer aux Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo, blessé.

Son grand rival Odi échoue au pied du podium et peut être encore plus déçu. Lors des deux dernières saisons, le Suisse de 25 ans a terminé à dix reprises sur un podium de Coupe du monde en treize super-G courus.

Sa domination cet hiver avait été freinée par un coup reçu à un genou, mais il avait été souverain dès son retour, dominant les deux derniers super-G avant le Mondial, à Cortina d'Ampezzo.

En amont de la compétition, il ne parlait d'ailleurs plus que d'une gêne superficielle. Auteur d'une excellente deuxième partie de course, Odermatt a manqué de vitesse dans le début du tracé.

Toujours en quête d'une première médaille mondiale, le champion olympique du géant à Pékin l'an dernier aura l'occasion de se rattraper avec de la descente dimanche, avant une dernière opportunité lors du géant vendredi 17 février.