Le CF Montréal victorieux à son premier match préparatoire en Floride

Lassi Lappalainen a ouvert la marque dans le camp montréalais, puis Romell Quioto a touché la cible, avant que Rida Zouhir ne mette la touche finale d'un point de vue offensif.

On a fait deux périodes avec beaucoup de rotation pour voir des choses et tirer des conclusions pour le futur. C'était prévu que petit à petit, le niveau commence à monter, et samedi on jouera contre une équipe de la MLS [NDLR : le Dynamo de Houston] , a indiqué Losada en conférence de presse d'après-match.

Le camp d'entraînement se déroule pour l'instant de la meilleure des manières, selon Losada, avec un groupe qui se construit sur et hors du terrain, entre les jeunes joueurs, et ceux plus expérimentés.

« C'est très, très positif jusqu'à maintenant, sur le plan de la mentalité, de l'énergie. On essaie vraiment de créer un équilibre entre se reposer, rigoler, parce que c'est aussi important, et travailler dur. C'est pourquoi je suis très content, surtout des joueurs d'expérience comme Romell [Quioto], Victor [Wanyama], Rudy [Camacho], qui sont très positifs, et le reste des joueurs suivent cette énergie. Les deux dernières semaines du camp, on travaillera beaucoup plus tactiquement, les phases arrêtées, et tous ces détails pour arriver au premier match de la meilleure façon possible. » — Une citation de Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Si le moral et les résultats sont au beau fixe en Floride, Losada est bien conscient que le travail ne fait que commencer afin que l'équipe soit prête pour le début du calendrier.

Il y a des choses positives, mais aussi beaucoup de choses à travailler, notamment sur le plan tactique. Dans le jeu, il y a toujours deux visages : avec et sans le ballon. Je pense que sans le ballon, il y a beaucoup à améliorer, beaucoup à travailler. Mais ce sont de jeunes joueurs avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, et c'est à nous, le personnel, de travailler avec eux , a déclaré le pilote du CF Montréal.

Les hommes de Losada renoueront avec l'action samedi contre le Dynamo. Une rencontre importante face à une équipe de la MLS pour laquelle le onze montréalais compte mettre l'accent sur la solidité défensive.