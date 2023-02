Cinq Canadiens, dont Auger-Aliassime et Fernandez, sont inscrits à Indian Wells

Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont blessés pendant les Internationaux de tennis d'Australie le mois dernier, et le statut vaccinal de Djokovic contre la COVID-19 représente toujours un obstacle à sa participation au tournoi qui se déroulera du 6 au 19 mars dans le sud de la Californie.

Djokovic, quintuple vainqueur dans le désert californien, avait raté le tournoi l'an dernier à cause de son statut vaccinal. Les États-Unis devraient abolir leurs mesures d'urgence pour lutter contre le coronavirus le 11 mai, longtemps après la fin du tournoi.

Le Serbe a gagné les Internationaux d'Australie le mois dernier, décrochant du même coup son 22e titre majeur en carrière, en dépit d'une blessure aux muscles ischiojambiers. Il est maintenant de retour au premier rang mondial. Pour sa part, Nadal s'est blessé à une hanche pendant sa défaite au deuxième tour à Melbourne Park, et il pourrait être sur la touche pour deux mois.

La deuxième raquette mondiale, Carlos Alcaraz, qui avait atteint la finale l'an dernier, devrait effectuer son retour au jeu à Indian Wells après avoir raté les Internationaux d'Australie à cause d'une blessure. Parmi les autres têtes d'affiche inscrites au tournoi se trouvent Stefanos Tsitsipas (no 3), Casper Ruud (no 4), Andrey Rublev (no 5), Auger-Aliassime (no 7), Holger Rune (no 9) et Hubert Hurkacz (no 10).

L'Ontarien Denis Shapovalov, en action présentement à l'Omnium de Dallas, de même que l'Australien Nick Kyrgios et le Britannique Andy Murray, sont aussi inscrits.

Pour sa part, l'Américain Taylor Fritz tentera de défendre son titre acquis en 2022.

Chez les dames, la favorite Iga Swiatek sera de retour pour tenter de défendre son titre. Elle sera accompagnée de la championne des Internationaux d'Australie et deuxième joueuse mondiale, Aryna Sabalenka.

Ons Jabeur (no 3), Jessica Pegula (no 4), Caroline Garcia (no 5) et Coco Gauff (no 6) sont aussi inscrites. La Québécoise Leylah Annie Fernandez, l'Ontarienne Bianca Andreescu, qui a triomphé à Indian Wells en 2019, et la Britanno-Colombienne Rebecca Marino ont aussi confirmé leur participation au tournoi.

Les dernières places disponibles dans le tableau principal seront distribuées aux vainqueurs des tournois de qualifications et à ceux qui obtiendront des invitations.