L’Italienne Marta Bassino championne mondiale du super-G, Gagnon 26e

Bassino a obtenu sa deuxième médaille mondiale après l'or du parallèle gagné à Cortina d'Ampezzo en 2021, tandis que Shiffrin est montée pour la douzième fois sur un podium mondial, se rapprochant du record (quinze) détenu par l'Allemande Christl Cranz.

Si elle n'est pas parvenue à remporter l'or, Shiffrin a toutefois lancé ses Championnats du monde, après être sortie dans le combiné lundi. La skieuse du Colorado a terminé la course à onze centièmes de Bassino, devant l'Autrichienne Cornelia Hütter et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, troisièmes ex æquo à 33 centièmes de l'Italienne.

Sur la piste du Roc de Fer, ce n'était pas Bassino mais bien sa compatriote Brignone qui était favorite, après sa démonstration lors de la première manche du combiné, un autre super-G. Mais Fede n'est pas parvenue à skier aussi rapidement, terminant la course à la huitième place.

Seule membre de la sélection canadienne à rallier l'arrivée, Marie-Michèle Gagnon a franchi le fil en 26e position à près de deux secondes et demie de la gagnante. Valérie Grenier n'a pas complété l'épreuve.

La victoire de Bassino constitue donc une petite surprise. La skieuse de 26 ans ne s'est jamais imposée dans un super-G de Coupe du monde, se contentant de quatre podiums.

Cette saison, elle montait toutefois en puissance, après ses troisièmes places obtenues en janvier, à Sankt Anton (Autriche) puis Cortina d'Ampezzo.

Pour attirer la lumière, c'est dans l'ombre du Roc du Fer que Bassino a bâti sa victoire, confortée dans le mur de la piste, là où de nombreuses skieuses attendues ont perdu du temps.

Entraînement prometteur

Pendant ce temps, non loin de là à Courchevel, les messieurs prenaient part à la première de trois descentes d'entraînement en prévision de la compétition officielle qui sera présentée dimanche. Tous les skieurs sont tenus de participer à au moins une de ces séances.

Le plus rapide, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (1 min 48 s 81/100e) a devancé l'Italien Cristof Innerhofer et son compatriote Adrian Smiseth Sejersted par 15 et 41 centièmes respectivement.

Les Canadiens James Crawford et Broderick Thompson ont pris les 7e et 9e places à 76 centièmes et 90 centièmes du temps de référence.

Alexander Cameron a terminé 17e ex-eaquo, tout juste devant Jeffrey Read en 19e position.