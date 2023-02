Sorties rapides pour Fernandez, Marino et Andreescu à Abou Dhabi

Fernandez, 39e joueuse du monde, s'est bien battue avant de plier l'échine 6-4, 6-7 (5/7) et 6-1 devant Shelby Rogers, 46e, au bout de 2 h 19 sur la surface dure.

L'Américaine a ainsi porté sa fiche à vie contre la Lavalloise à 3-1. La seule victoire de Fernandez est survenue à leur duel précédent, au Masters d'Indian Wells, l'an dernier.

Le service de la Québécoise de 20 ans lui a cruellement fait défaut. Elle n'a d'ailleurs remporté que 64,5 % des points avec sa première balle, alors a montré un taux de 80,7 % dans les mêmes circonstances.

Fernandez s'est néanmoins ressaisi en deuxième manche pour l'arracher des griffes de sa rivale et forcer une manche ultime. Celle-ci s'est toutefois déroulée à sens unique en faveur de Rogers.

Fernandez a conclu la rencontre avec trois bris en six occasions, alors que l'Américaine lui a ravi son service quatre fois en quatre occasions. Rogers aura rendez-vous au prochain tour avec l'Estonienne Anett Kontaveit, septième tête.

Marino en coup de vent

Un peu plus tôt en matinée, Marino a perdu en deux manches identiques de 6-3 contre la Chinoise Zheng Qinwen, 29e raquette mondiale. Marino, 74e à la WTA, présente maintenant une fiche de 0-3 contre Zheng.

La Britanno-Colombienne a été dominée par son adversaire au service, en plus d'avoir été particulièrement brouillonne dans son jeu. Elle a commis six doubles fautes, contre une seule pour sa rivale. Zheng a également enregistré un total de 10 as, et a limité Marino à 4.

De plus, la Chinoise a converti trois balles de bris en six, et elle est parvenue à effacer la seule qu'elle a offerte.

Zheng a mis un point final à la rencontre au bout de 1 h 8. Elle retrouvera au deuxième tour la cinquième tête de série, la Lettonne Jelena Ostapenko, gagnante des Internationaux de France en 2017.

Marino et Fernandez avaient atteint le tableau principal après avoir remporté chacune deux matchs de qualifications plus tôt cette semaine.

et Andreescu aussi!

Un peu plus tard en journée, la Torontoise Bianca Andreescu s’est inclinée à son tour face à la Kazakhe Yulia Putintseva en deux manches de 6-7 (2/7) et 2-6.

Au terme d’une première manche disputée à qui-perd-gagne où chacune des joueuses a signé trois bris de service, Andreescu s’est effondrée au bris d’égalité concédant les six premiers points à sa rivale.

Visiblement déboussolée et ennuyée par une douleur à l’épaule droite, Andreescu a poursuivi sa descente aux enfers.

Avec moins de 50 % de points inscrits sur ses premières balles de services, Andreescu, impuissante, a vu Putintseva emballer la seconde manche en 35 minutes et le match en un peu plus d’une heure et quart.

La Kazakhe a ainsi récolté une première victoire en quatre duels face à Andreescu chez les professionnelles. Putintseva devra ensuite se mesurer à la sixième favorite, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.