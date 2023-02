Tom Brady ne sera pas analyste avant 2024

Le septuple vainqueur du Super Bowl, qui a joué dans la NFL pendant 23 ans, a paraphé un contrat de 10 ans avec Fox en mai dernier pour devenir l'analyste phare du réseau une fois ses crampons raccrochés pour de bon.

Brady a indiqué qu'il ne voulait pas se précipiter dans son nouvel emploi parce qu'il désire notamment rattraper son retard sur d'autres aspects de sa vie personnelle.

Je pense qu'il y a une chose que j'ai toujours suivie dans ma carrière, que ce soit lorsque j'ai été repêché par les Patriots ou dans mes ententes contractuelles avec les Buccaneers, c'est que je voulais être pleinement engagé dans ce que je fais et ne jamais laisser tomber les gens , a précisé Brady.

Je veux être excellent dans ce que je fais, et cela prend toujours du temps et un plan d'action, un apprentissage, une croissance et une évolution. J'ai tellement de gens sur qui compter, et qui pourraient me soutenir dans cette croissance , a-t-il ajouté.

Il devrait éventuellement rejoindre Kevin Burkhardt au sein du tandem no 1 chez Fox. Burkhardt et Greg Olsen commenteront leur premier Super Bowl dimanche prochain lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Eagles de Philadelphie. Brady ne devrait pas faire partie de la couverture d'avant-match.