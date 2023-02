LeBron James sur le point de battre le record de points dans la NBA

James est à 35 points du total de 38 387 d'Abdul-Jabbar. Le record pourrait tomber dès mardi lorsque les Lakers accueilleront le Thunder d'Oklahoma City, ou jeudi à Los Angeles face aux Bucks de Milwaukee.

Qui d’autre pourrait dépasser la marque d’Abdul-Jabbar?

James est sur le point d'éclipser la barre des 40 000 points la saison prochaine et est également sous contrat pour une saison de plus par la suite. Et quand bien même, il n'y a aucune garantie qu'il ne continuera pas à jouer; il a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait rester dans la NBA assez longtemps pour que son fils, LeBron James fils, se rende dans la ligue, ce qui n'arrivera pas avant 2024-2025 au plus tôt.

Kevin Durant Photo : Getty Images / Elsa

Le joueur en activité le plus proche de LeBron James dans la NBA est Kevin Durant, avec les Nets de Brooklyn, qui a 26 684 points. Durant devrait probablement jouer au moins six ou sept saisons supplémentaires simplement pour rattraper la marque d'Abdul-Jabbar — et qui sait jusqu'où James élèvera la barre d'ici là.

Donc, à moins que la NBA n'ajoute un tir de 10 points, le record ne sera pas battu à nouveau avant très, très longtemps.

Un parcours marqué par la constance

James a fait son entrée dans la NBA dès la sortie de l'école secondaire; Abdul-Jabbar a dû faire une carrière universitaire avant de pouvoir rejoindre la ligue. James avait 18 ans lorsqu'il a marqué ses premiers points dans la NBA; Abdul-Jabbar avait 22 ans.

Kareem Abdul-Jabbar en 1988. Photo : Getty Images / Rick Stewart

Il a fallu 20 saisons à Abdul-Jabbar pour atteindre les 38 387 points. James le rattrapera à sa vingtième saison également.

LeBron James a su rester constant, en particulier au cours des trois premiers quarts de sa carrière. Il n'a raté que 71 matchs lors de ses 15 premières saisons.

Depuis qu'il a rejoint les Lakers il y a quatre saisons et demie, il a manqué près de 100 matchs. Cependant, il a toujours évité les blessures graves; c'est dû en partie à de la chance, mais aussi au fait qu'il investirait plus d'un million de dollars par an en soins pour son corps.

L’éternel débat : qui est le meilleur joueur de tous les temps?

LeBron James peut très bien être considéré comme le meilleur de tous les temps, de par sa longévité sur le terrain, ses réalisations, et également du fait que personne dans l'histoire de la NBA n'a été aussi difficile à arrêter depuis plus de 20 ans.

Or, d'autres légendes sont également dans la conversation, comme Abdul-Jabbar, avec son record de points, et son tir-signature, le sky hook . Michael Jordan, qui a remporté six fois le championnat et est l'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport.

Michael Jordan en 1985. Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

Stephen Curry des Warriors de Golden State, qui est le spécialiste des paniers à trois points le plus prolifique de l'histoire, ou encore Magic Johnson, Larry Bird, et bien d'autres encore.

Au final, la réponse au débat à savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps est qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs. Et à ce point-ci de la discussion, c'est une question d'opinion.