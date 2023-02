Jaromir Jagr établit un nouveau record avec le 1099e but de sa carrière

Associated Press

Jaromir Jagr a célébré son 51e anniversaire de naissance avec une semaine d'avance, dimanche, en surpassant Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de buts inscrits dans le hockey professionnel, toutes compétitions confondues.

L'attaquant, qui occupait le 2e rang des marqueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018 lorsqu'il a été libéré par les Flames de Calgary, a marqué le 1099e but de sa carrière dans les rangs professionnels et les tournois internationaux. Il joue avec les Knights de Kladno en Tchéquie depuis 2018.

Jagr a récupéré le disque derrière le filet adverse avant de le contourner et de donner les devants aux siens 4-3 après 4 min 32 s en troisième période. Il s'agissait de son deuxième point du match. Il avait aussi amassé une mention d'aide sur le filet de l'ex-joueur du Canadien de Montréal Tomas Plekanec, qui avait alors créé l'égalité 1-1 au premier tiers.

Jagr a récolté 11 points, dont 3 buts, en 19 rencontres cette saison avec Kladno, sa ville natale.

Il avait conclu sa carrière en Amérique du Nord avec 844 buts en saison et en séries éliminatoires. Il a aussi enfilé 93 filets en Russie, 107 en Tchéquie et 55 dans les compétitions internationales, soit aux Jeux olympiques, en Coupe du monde, au Championnat du monde et dans divers tournois européens.

Gretzky, le détenteur du record dans la LNH avec 894 buts, totalise 1072 filets en saison et en séries éliminatoires dans la LNH et l'AMH, auxquels s'ajoutent ses 26 réussites dans les tournois internationaux. Ce total comprend 17 buts en Coupe Canada, 3 en Coupe du monde et 6 au Championnat du monde, selon Hockey Canada.