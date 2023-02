Patrice Lauzon nommé entraîneur de l’année

Ce n’est pas vraiment une surprise quand on constate le travail colossal qu’il a réalisé avec sa femme et partenaire Marie-France Dubreuil. Depuis 2014, les doubles médaillés d’argent aux Championnats du monde en danse sur glace ont fondé l’Académie sur glace de Montréal qui a vu défiler de grands champions.

On peut penser à Tessa Virtue et Scott Moir et plus récemment les multiples champions du monde et d’Europe Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Tessa Virtue (gauche) et Scott Moir (droite) à l'entraînement avec Patrice Lauzon (centre) Photo : Radio-Canada / Alain Decarie

Le titre d’entraîneur de l’année est loin d’être usurpé pour le Montréalais Patrice Lauzon. Son Académie avait 11 couples présents aux derniers Jeux olympiques en 2022 et 6 d’entre eux figuraient parmi les 10 meilleurs. Il y a bien sûr les médaillés d’or Cizeron et Papadakis, mais aussi les médaillés de bronze Madison Hubbell et Zachary Donohue.

Joint par Radio-Canada Sports à Colorado Springs, où il prépare ses athlètes en vue de la Coupe des quatre continents, Patrice Lauzon était heureux et surpris de recevoir ce prix.

Bien sûr c’est toujours une surprise de recevoir un prix, a reconnu l'entraîneur. Je salue d’ailleurs ceux qui étaient en nomination avec moi. Mais avant tout, ce prix est le résultat d’un travail d’équipe. Pour arriver à de tels résultats, il faut avoir les meilleurs spécialistes. C’est un travail d’équipe qui a été couronné.

Quand on lui demande si ce prix de meilleur entraîneur de l’année va lui amener de nouveaux patineurs dans sa pépinière de champions, Patrice Lauzon répond franchement.

On commence à saturer, car on doit refuser des demandes, avoue l'entraîneur le sourire dans la voix. C’est déjà spectaculaire de voir autant de talents sur la glace de Montréal. Ce qui fait notre réussite c’est qu’il y a une véritable émulation. Chacun essaie d’élever d’un cran son talent en côtoyant les autres.

C’est magique, c’est beau à voir, conclu le meilleur entraîneur de l’année.

Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon aux Jeux olympiques de Turin. Photo : Getty Images / Clive Rose

Sa femme Marie-France Dubreuil était en nomination pour la meilleure chorégraphe, mais c'est la Canadienne Shae-Lynn Bourne qui a gagné le titre.

Dubreuil a réalisé la chorégraphie pour le triple champion du monde et champion olympique, Nathan Chen et l’américain a remporté le prix du meilleur patineur de l’année.

Nathan Chen remporte l'or au patinage artistique aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Radio-Canada

Lors de la remise des prix, le patinage montréalais a continué de briller, car c’est dans l’Académie cofondée par Patrice Lauzon que les médaillés d’or des derniers Jeux olympiques de Pékin ont développé leur programme qui a été couronné.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : afp via getty images / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Made To Love et U Move, I Move de John Legend ont permis à Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron de remporter les honneurs pour le programme le plus original. C'est la deuxième fois que le couple remporte ce prix. En 2021, ils avaient été lauréats pour leur performance sur Fame .