Médaille d’argent pour le relais féminin canadien à Dresde

Le quatuor composé de Kim Boutin, Rikki Doak, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge a complété le parcours en 4 min 7 secondes et 768/1000. Seules les Néerlandaises ont fait mieux, devançant les Canadiennes par 237 millièmes.

Kim Boutin Photo : usa today sports / Eric Bolte

Chez les hommes, William Dandjinou, Pascal Dion, Maxime Laoun et Félix Roussel ont terminé au pied du podium au relais 5000 m, terminant à 178 millièmes de la troisième marche, synonyme de médaille de bronze. Ce sont les Chinois (6:51,106) qui ont raflé l'or, devant les Japonais (6:51,173).

Sur un plan individuel, la compétition n'a pas souri non plus à Kim Boutin et Steven Dubois, qui ont tous deux vu s'envoler leurs espoirs de médaille au 500 m.

Première à s'élancer, Boutin n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale A du 500 m, remportée par la Néerlandaise Suzanne Schulting. Dans la finale B, dont le coup d'envoi précédait celui du relais, la Québécoise n'a pas pris le départ de la course, obtenant une disqualification automatique.

Peu après, Steven Dubois s'élançait dans la finale A du 500 m masculin. À la suite d'une belle bataille, le patineur de Terrebonne a dû se contenter du 4e rang, à 250 millièmes du bronze remporté par le Japonais Kazuki Yoshinaga. Les Chinois Xiaojun Lin (43,203 s) et Yuchen Zhong (41,549 s) ont respectivement terminé 1er et 2e de l'épreuve.

Son compatriote Maxime Laoun était quant à lui de la finale B du 500 m, où il a récolté la 2e place derrière l'Italien Pietro Sighel, 149 millièmes plus rapide que le Québécois.