Abigail Strate au pied du podium à Willingen

Strate, 21 ans et originaire de Calgary, a offert une performance de haute voltige, ses sauts de 134,5 m et 127,5 m, bons pour un total de 213,1 points, lui ayant conféré un temps un classement de médaillée.

Mais la compétition a été survolée par trois Japonaises, qui ont atterri sur les trois premières places du podium.

Yuki Ito (137 m et 135,5 m, 233,3 points), Nozomi Maruyama (133 m et 136,5 m, 229 points) et Sara Takanashi (137,5 m et 133 m, 222,6 points).

Il s'agit d'un premier podium en Coupe du monde pour Maruyana, qui a délogé la Canadienne Strate à son dernier saut pour bondir devant au classement.

Une autre Canadienne était de la compétition. Natalie Eilers a pris le 30e rang avec des sauts de 92,1 m et 91 m (64,3 points).