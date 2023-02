Mikaël Kingsbury prend sa revanche à Deer Valley

Après avoir battu le champion olympique Walter Wallberg en demi-finale, Kingsbury a bien amorcé la finale en prenant une courte avance sur Graham. L'Australien a tenté de suivre le rythme du Québécois, mais a perdu le contrôle de ses skis et a chuté dans la deuxième portion. Kingsbury n'a eu qu'à rallier l'arrivée sans encombre pour savourer la victoire.

Je me sens super. Je voulais juste y aller une étape à la fois. Jeudi, j'ai eu une mauvaise chute et je me suis fait mal au poignet. Je veux remercier les médecins qui ont pris soin de moi vendredi , a raconté Kingsbury après sa victoire, la 78e de sa carrière.

Le Québécois Mikaël Kingsbury a mis la main sur la médaile d'or lors de l'épreuve des bosses parallèles de la Coupe du monde de Deer Valley. Photo : The Associated Press via La Presse Canadienne / Jeff Swinger

Wallberg a obtenu la troisième position après la décision du Japonais Yutaro Murata de ne pas disputer la petite finale.

Le Québécois Elliot Vaillancourt a été éliminé pour sa part en quarts de finale par l'éventuel médaillé d'argent.

Dans l'épreuve féminine, c'est la Française Perrine Laffont qui l'a emporté face à l'Américaine Jaelin Kauf. Une autre Américaine, Hannah Soar, a pris le 3e rang en vainquant la Japonaise Rino Yanagimoto.

À l'instar de Vaillancourt, la Canadienne Maia Schwinghammer a été éliminée en quarts de finale par celle qui s'est classée 2e.