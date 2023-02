La Division atlantique remporte le match des étoiles de la LNH

L'Atlantique a battu la Division centrale 7-5 en finale pour conclure les festivités du week-end.

Le premier duel de demi-finales a été remporté 6-4 par la Division centrale contre la Division pacifique. L'Atlantique a ensuite rejoint la Centrale en finale grâce à un pointage de 10-6 contre la Division métropolitaine.

Le centre des Red Wings de Detroit Dylan Larkin a inscrit un tour du chapeau en finale pour les gagnants.

L'ailier des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk, qui jouait à domicile à Sunrise, a été nommé le joueur par excellence du match des étoiles. Il a inscrit un but et une aide en finale pour ajouter à sa récolte de trois buts et deux mentions d'aide en demi-finales.

La défaite en demi-finales de la Division pacifique signifiait que Bo Horvat, qui a été échangé par les Canucks de Vancouver aux Islanders de New York plus tôt cette semaine, ne jouerait pas un match de plus avec son ancien coéquipier Elias Pettersson.

C'était un peu triste de savoir que c'était la dernière fois que nous allions jouer ensemble, a déclaré Horvat. Je suis heureux que nous ayons pu inscrire un but ensemble et avoir une dernière occasion. Il va beaucoup me manquer. C'est une bonne personne et un bon joueur. Il va réaliser plusieurs bonnes choses dans le futur.

Le format des séries remis en question

Sidney Crosby aimerait que la LNH modifie la formule utilisée lors des séries éliminatoires, mais le commissaire Gary Bettman dit que la tâche n'est pas aussi simple qu'il y paraît.

Le commissaire a été interrogé sur les commentaires des joueurs lors des festivités des étoiles cette semaine. Certains ont déclaré, comme Crosby, qu'ils aimeraient voir un retour au système où les positions 1 à 8 participent aux éliminatoires au lieu du système actuel basé sur les trois premiers des divisions et deux clubs additionnels.

J'aime 1 contre 8, a dit Crosby, le capitaine des Penguins, au sujet du club de premier rang affrontant l'équipe la moins bien classée. Les équipes devraient être récompensées pour la saison, qui est très difficile. Je dirais que c'est probablement la meilleure façon d'être récompensé. J'aime un peu mieux cette version-là.

Lors de sa conférence de presse annuelle en marge du match des étoiles, Bettman a souligné que tout changement était plus facile à dire qu'à faire.

Vous devez également envisager de changer le classement des équipes additionnelles, a t-il déclaré. Vous devez commencer à regarder combien de fois tout le monde joue contre tout le monde. Cela implique toute une série d'autres dossiers.

Son adjoint Bill Daly a dit que selon un sondage mené il y a deux ans, les deux tiers des directeurs généraux étaient d'accord avec la formule actuelle.