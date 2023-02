Une 8e participation aux mondiaux de ski alpin pour Marie-Michèle Gagnon

Les Championnats du monde de ski alpin de Courchevel Méribel débuteront lundi et avec une huitième participation à des mondiaux, Marie-Michèle Gagnon sera la skieuse de l’équipe canadienne la plus expérimentée, hommes et femmes confondus.

Les meilleurs résultats de l’athlète de Lac-Etchemin à des mondiaux sont deux 6e places, l’une obtenue en super-G en 2021 à Cortina d’Ampezzo et une autre au combiné à Saint-Moritz en 2017.

Elle sera accompagnée à Courchevel par Laurence St-Germain, Valérie Grenier, Ali Nullmeyer, Amelia Smart et Britt Richardson.

Nos femmes ont vécu des moments magiques cette saison, a souligné l’entraîneuse-chef de l’équipe féminine de ski alpin, Karin Harjo. Les skieuses de ce groupe se soutiennent et se poussent vraiment entre elles pour s’améliorer de jour en jour. La victoire de Val en Coupe du monde a été un moment extraordinaire pour l’équipe en servant à renforcer les possibilités qui découlent du travail acharné et de la détermination. Nous croyons que le meilleur reste encore à venir pour ce groupe d’athlètes remarquables.

La Franco-ontarienne Valérie Grenier a remporté le slalom géant de la Coupe du monde de Slovénie en janvier dernier.

Chez les hommes, l’équipe canadienne sera composée de Broderick Thompson, Brodie Seger, Cameron Alexander, Erik Read, James Crawford et de Jeffrey Read.

Crawford, de Toronto, a remporté la médaille de bronze au combiné alpin des Jeux olympiques de Pékin, en février, en plus de monter deux fois sur le podium de la Coupe du monde en descente cette saison. Il avait terminé au pied du podium au combiné alpin des mondiaux de 2021 alors que Brodie Seger en avait fait de même, mais au super-G.

Le Canada a gagné 29 médailles aux mondiaux de ski alpin. Le Québécois Erik Guay est le dernier à être monté sur la plus haute marche du podium, au super-G de Saint-Moritz, en Suisse, en 2017.

Radio-Canada Sports va webdiffuser ces Championnats du monde dès le mardi 7 février. Pour les détails, consultez l’horaire de diffusions.

Pas de descente pour Shiffrin

La vedette américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin devrait disputer quatre épreuves à ces Championnats du monde, mais pas la descente, a-t-elle annoncé vendredi en conférence de presse.

Mikaela Shiffrin couronnée à Kronplatz Photo : Getty Images / MARCO BERTORELLO

Je prévois disputer le combiné, le super-G, le géant et le slalom a annoncé la skieuse avant sa 6e participation aux mondiaux.

L'Américaine de 27 ans compte pour l'instant onze médailles, dont six titres (slalom en 2013, 2015, 2017 et 2019, super-G en 2019, combiné en 2021). Seuls l'Allemande Christl Cranz (15), dans les années 1930, et le Norvégien Kjetil Andre Aamodt (12) ont remporté plus de médailles.

Le programme pourrait changer , a toutefois prévenu Shiffrin, qui doit donc débuter sa quête de podiums lundi avec le combiné, dont elle est l'immense favorite.

L'Américaine réalise pour l'instant une saison exceptionnelle avec onze victoires en Coupe du monde, lui permettant de totaliser 85 succès et de talonner le record absolu du Suédois Ingemar Stenmark (86). Aux Championnats du monde, les courses ne comptent pas pour le circuit de la Coupe du monde.