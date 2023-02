La force de frappe de Pettersson, Svechnikov à toute vitesse

La compétition tenue à Sunrise a mis en vitrine les événements classiques, avec une touche inspirée du sud de la Floride.

Pettersson a remporté l'épreuve du tir le plus puissant, battant Alexander Ovechkin et trois autres rivaux.

Il est probablement le meilleur buteur de tous les temps, a dit Pettersson à propos du capitaine des Capitals de Washington. Pas de pression, j'ai juste essayé de frapper aussi fort que possible.

Gracieuseté de Mikko Rantanen, Crosby a fait les frais du premier Splash Shot de la LNH, où les joueurs devaient atteindre des planches de surf sur une plage, non loin de Fort Lauderdale.

C'était amusant, a affirmé Crosby. Je savais que j'aurais des ennuis quand il a été 3 en 3 au départ. Je savais que j'allais me mouiller.

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh s'était porté volontaire sans trop connaître les paramètres.

Ils ont dit que c'était sur la plage, a dit Crosby en souriant. Je ne savais pas que j'allais me faire chahuter pendant 20 minutes et me faire tremper. Je voyais ça un peu différemment, mais c'était quand même amusant.

Rantanen et son coéquipier Cale Makar, de l'Avalanche du Colorado, ont remporté l'épreuve contre le défenseur Adam Fox et le gardien de but Igor Shesterkin, des Rangers de New York.

Crosby et Ovechkin ont remporté le défi de l'échappée avec un peu d'aide du fils de quatre ans de ce dernier, Sergei. Fiston a glissé la rondelle derrière le membre du Temple de la renommée Roberto Luongo, l'une des légendes dans l'histoire des Panthers.

Tout le monde a apprécié, a dit Ovechkin. Sergei était très heureux, toujours souriant.

C'est bien que son fils en fasse partie, a indiqué Crosby. Et que Lou y soit aussi. Je ne pensais plus avoir encore à l'affronter.

L'attaquant Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto, a lancé le défi de l'échappée avec un costume blanc et des lunettes de soleil faisant référence au film Miami Vice, mais Luongo a fermé la porte.

Suzuki a remporté la compétition inaugurale Pitch 'n Puck sur un terrain de golf pendant un autre événement en différé.

Les joueurs ont tiré des rondelles avec des bâtons de hockey sur le vert, avant d'effectuer un coup roulé.

Une tonne de plaisir, a déclaré le capitaine du Canadien de Montréal. J'ai fait un beau coup roulé.

Le capitaine des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, a pour sa part obtenu un score de 8 en 8 pour la précision des tirs, mais a été battu en demi-finales par Nazem Kadri, des Flames de Calgary.

L'attaquant des Islanders de New York Brock Nelson a défait Kadri en finale.

McDavid mène le circuit Bettman avec une récolte de 41 buts et 92 points, en seulement 50 matchs.

L'ailier des Hurricanes de la Caroline Andrei Svechnikov a été le patineur le plus rapide devant Kevin Fiala, des Kings de Los Angeles.