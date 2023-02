AJ Ginnis offre un premier podium à la Grèce en Coupe du monde de ski alpin

Sous le soleil de Chamonix, Zenhäusern a devancé Ginnis par 1 s 2/100 après avoir obtenu un temps combiné de 1:42,94. Son compatriote Daniel Yule (1:44:00) l'a rejoint sur la tribune.

La première victoire de la saison de Zenhäusern a été éclipsée par l'exploit de Ginnis sur les pentes françaises.

Skieur de seconde zone au niveau international, rarement qualifié en deuxième manche des slaloms, Ginnis a su faire fructifier son dossard no 45 [les meilleurs portent les plus petits numéros, NDLR] en fracassant le second parcours pour décrocher le premier podium grec en ski alpin.

Né d'une mère américaine et d'un père grec, Ginnis a grandi en Grèce et appris à skier sur les pentes du mont Parnasse, raconte le site spécialisé américain skiracing.com à l'occasion d'un portrait.

Après un passage en Autriche, Ginnis a suivi ses parents aux États-Unis à 15 ans, intégrant rapidement l'équipe américaine avec de probants résultats sur le circuit nord-américain, en quelque sorte une deuxième division mondiale.

Mais le skieur de 28 ans a vu sa carrière être ralentie et hachée par six opérations aux genoux, la dernière en août 2021 à la suite d'une rupture des ligaments croisés du droit, le privant du rêve olympique à Pékin, où il avait fini par s'y rendre à titre de consultant pour le réseau NBC.

Représentant la Grèce depuis 2020, Ginnis avait marqué les premiers points de l'histoire de son pays sur le circuit de la Coupe du monde en janvier 2021 à Flachau, en Autriche, avec une 11e place.

Il s'était déjà montré à l'aise cet hiver avec en terminant 20e en début d'année à Adelboden, en Suisse.

Yule revient à la 2e place du classement de la spécialité, en retard de 36 points sur le Norvégien Lucas Braathen, absent à Chamonix après avoir été opéré en début de semaine à la suite d'une appendicite.

Les Canadiens Simon Fournier, Erik Read et Liam Wallace n'ont pas enregistré leur qualification pour la deuxième manche, tandis qu'Asher Jordan n'a pu rallier la ligne d'arrivée.

Vainqueur du slalom précédent à Schladming, en Autriche, la semaine dernière, le Français Clément Noël a réussi le meilleur chrono de la manche initiale, mais est sorti sur le second tracé.

Les Championnats du monde de ski alpin s'amorceront lundi à Méribel avec la présentation du combiné féminin. Les spécialistes du slalom masculin clôtureront la compétition le 19 février à Courchevel.