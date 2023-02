Sean Payton est le nouvel entraîneur-chef des Broncos

Associated Press

Sean Payton avait encore un contrat de deux ans avec les Saints de La Nouvelle-Orléans même s'il n'était plus leur entraîneur-chef depuis un an. Après 15 saisons à la barre de l'équipe, il avait annoncé sa retraite en janvier dernier.

Les Broncos se sont entendus plus tôt cette semaine pour compenser les Saints, qui recevraient un choix de premier tour cette année et un choix de deuxième tour en 2024. Les Broncos obtiendraient le choix de troisième tour des Saints l'an prochain.

Les Broncos ont terminé la saison avec une fiche de 5-12, ratant les séries pour une septième année de suite. Hackett a été congédié le 26 décembre, quand l'équipe avait une fiche de 4-11. Il est seulement le cinquième entraîneur-chef recrue à ne pas terminer sa première saison dans l'histoire de la NFL.