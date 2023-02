Andreescu dans le carré d’as en Thaïlande

La Canadienne Bianca Andreescu, 42e raquette mondiale, s’est qualifiée vendredi pour les demi-finales du tournoi de Thaïlande grâce à un gain de 6-0 et 7-6 (7/3) contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk.

Favorite du tournoi, l’Ontarienne de 22 ans n’a encore cédé aucune manche depuis le début du tournoi.

Elle a dominé la manche initiale en ne cédant que deux points sur sa première balle de service et en gagnant quatre fois plus de points sur cette même balle de sa rivale, 5e tête de série et 60e au classement de la WTA.

Bianca Andreescu Photo : AP / Ng Han Guan

La domination d’Andreescu se perpétuait au second engagement jusqu’à ce que Kostyuk comble un retard de 5-1 pour forcer la tenue d’un bris d’égalité.

L’Ukrainienne a profité de ses deux balles de bris, tandis que la représentante de l’unifolié n’en a converti que deux sur sept.

En demi-finales, Andreescu rencontrera une autre Ukrainienne, Lesia Tsurenko, 136e mondiale. Il s’agira de la première rencontre entre les deux joueuses.

La native de Mississauga n’a pas soulevé de trophée depuis 2019, soit l’année de son éclosion avec des titres à Indian Wells, Toronto et aux Internationaux des États-Unis.