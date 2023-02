Ford de retour en formule 1, en partenariat avec Red Bull

Ford fera son retour en formule 1 en tant que fournisseur de moteurs pour Red Bull Racing dans le cadre d’un partenariat annoncé vendredi, qui commence par un soutien technique immédiat cette saison et des moteurs en 2026.

Red Bull Powertrains et Ford s’associeront pour concevoir une unité de puissance hybride qui fournira des moteurs à Red Bull et à AlphaTauri lorsque la nouvelle réglementation de la F1 entrera en vigueur en 2026.

Le constructeur automobile américain a dominé la F1 à la fin des années 1960 et dans les années 1970 comme motoriste avec Cosworth. Ford est 3e au palmarès des motoristes les plus titrés en F1 avec 10 championnats des constructeurs et 13 championnats des pilotes.

Ford, qui possédait et gérait l’équipe Jaguar, a quitté la F1 en 2004 lorsque Jaguar a été vendue et est devenue Red Bull Racing.

Ford a été de nouveau attiré, là où il a concouru pendant 38 ans, par l’accent mis par le championnat sur les courses durables et l’explosion de sa popularité en Amérique du Nord.

C'est le premier fournisseur de moteurs américain à revenir en F1, au moment où la série disputera cinq courses cette année en Amérique du Nord, dont trois aux États-Unis. General Motors a annoncé un partenariat avec Andretti Global pour être son fournisseur de moteurs si Andretti obtient une équipe de F1.

Les chiffres à l’échelle mondiale sont énormes pour la formule 1 , a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance, à l’Associated Press.

Surtout aux États-Unis, où la croissance et la diversité des amateurs sont énormes. C’est important pour nous. Nous ne voulons pas seulement faire des courses et apprendre la technologie. Nous avons besoin de le faire. Nous devons le faire. Mais nous devons aussi être capables de nous connecter avec les amateurs. Avec Red Bull et AlphaTauri, c’est exactement ce que nous pourrons faire.

Les modifications du règlement en 2026 prévoient que les moteurs V6 biturbo actuels fonctionneront au carburant durable et seront munis de composants hybrides.

Red Bull Powertrains avait à l’origine un accord avec Porsche qui est tombé la saison dernière, et Red Bull a conçu sa propre unité de puissance en prévision de la nouvelle réglementation.

Red Bull continuera à courir avec un groupe propulseur de Honda sans marque jusqu’en 2026.