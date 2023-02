Erik Bazinyan l’emporte par décision face à Alantez Fox

Erik Bazinyan et Alantez Fox se sont livré toute une guerre en finale du gala présenté jeudi, au Cabaret du Casino de Montréal, que le Québécois a finalement remporté par décision majoritaire.

Bazinyan (29-0, 21 K.-O.) conserve ainsi ses ceintures des super-moyens de la North American Boxing Association (NABA) et North American Boxing Federation (NABF) après que deux juges eurent remis des cartes de 98-92. Le troisième a vu un combat nul, 95-95.

Fox (28-4-1, 13 K.-O.) disputait un premier combat depuis sa défaite en championnat du monde de la World Boxing Association (WBA) face à David Morrell, en décembre 2021.

L'Américain de six pieds cinq a d'ailleurs profité de sa longue portée dans les premiers rounds pour s'imposer. Chaque fois que Bazinyan a tenté d'entrer à l'intérieur, il a payé le prix des jabs incisifs de Fox.

C'est dans la deuxième moitié du combat que Bazinyan a semblé se détacher de son adversaire. Aux septième et huitième, il a touché la cible en puissance de plusieurs crochets. Plusieurs combinaisons ont également touché la cible, Fox étant obligé d'accrocher son adversaire de plus en plus.

Au neuvième, Bazinyan a continué le travail. Plusieurs crochets ont touché le visage de Fox, qui semblait à bout de solutions.

Bazinyan a lancé le 10e en lion, tentant de passer le K.-O. à son adversaire, qui a encaissé plusieurs salves de coups en puissance, sans toutefois broncher.

Fox a trouvé un second souffle en deuxième moitié de round, touchant aussi de bonnes combinaisons, dont une particulièrement vicieuse complétée par une droite au visage. Trop peu, trop tard.