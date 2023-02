Adieux émotifs au match des étoiles pour Horvat et Pettersson

Bo Horvat et Elias Pettersson sont passés par beaucoup d'émotions ensemble avec les Canucks de Vancouver.

Les attaquants ont vécu de beaux moments en séries éliminatoires, des défaites humiliantes et une saison 2022-23 misérable.

Malgré l'annonce de l'échange de Horvat plus tôt cette semaine, les deux joueurs auront la chance de passer un dernier moment entre coéquipiers.

Échangé aux Islanders de New York lundi, Horvat représentera tout de même la section Pacifique lors du week-end du match des étoiles de la LNH.

Ça va être plaisant et étrange en même temps , a dit l'ancien capitaine des Canucks lors de la journée médiatique de jeudi. Je ne sais pas vraiment comment négocier cela ou comment en parler.

C'est une dernière fois pour nous, j'imagine , a renchéri Pettersson. C'est comme ça.

Les rumeurs étaient nombreuses concernant le futur du neuvième choix au total du repêchage de la LNH en 2013, alors que la saison des Canucks ne va toujours pas pour le mieux.

Horvat connaît sa meilleure saison dans la ligue, lui qui a déjà égalé son record personnel pour le nombre de buts (31), réalisé l'an dernier, et est en place pour une saison de 90 points.

Les Canucks ont considéré avoir été le plus loin qu'ils pouvaient dans leurs négociations d'un nouveau contrat avec Horvat, qui pourrait devenir joueur autonome cet été. De son côté, l'attaquant pensait qu'il valait beaucoup plus.

Un échange était inévitable, mais lorsqu'il a été annoncé que l'équipe avait échangé Horvat aux Islanders, en retour d'Anthony Beauvillier, Aatu Raty et d'un choix de premier tour, la nouvelle a quand même été surprenante.

Vous ne pensez jamais recevoir un appel pour vous annoncer que vous êtes échangé , a mentionné Horvat. C'était assez étrange de recevoir cet appel et je ne savais pas vraiment comment le prendre.

Le natif de London en Ontario a signé son premier chandail représentant ses nouvelles couleurs, jeudi, alors qu'on pouvait y voir le numéro 14, plutôt que le 53 qu'il portait avec les Canucks.

Je devais me concentrer à écrire 14 et non 53 , a dit Horvat en souriant.

Pettersson, un peu moins enthousiaste de la situation, a dit que les rumeurs qui circulaient sur son ancien coéquipier l'ont préparé à ce qui était pour arriver.

Maintenant, vous pouvez seulement regarder de l'avant et éviter de penser à ce qui aurait pu arriver de différent , a-t-il ajouté.

Horvat et la section Pacifique affronteront la section Centrale en demi-finale du match des étoiles samedi. Si la Pacifique l'emporte, Horvat pourrait affronter quelques-uns de ses nouveaux coéquipiers avec une possible finale contre la section Métropolitaine. L'attaquant prendra aussi part au concours d'habiletés vendredi.

Horvat se dit aussi un peu mal à l'aise à l'idée d'entrer dans un nouveau vestiaire, lui qui n'avait jamais été échangé avant.

Je suis vraiment impatient de rencontrer mes coéquipiers et me faire de nouveaux repères, avec le système de jeu et tout , a dit Horvat. Le week-end du match des étoiles est bien, mais j'ai hâte d'aller commencer tout cela. Je suis stressé. C'est une ville que je ne connais pas beaucoup également.

Horvat a dit que Henrik et Daniel Sedin, des légendes des Cancuks qui l'ont encadré et lui ont passé le relais de meneur du vestiaire après leur retraite, l'ont appelé après l'annonce de l'échange.

Ils ont été très élogieux et m'ont remercié pour mon temps avec l'équipe , a expliqué Horvat. Je les ai remerciés pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, eux qui m'ont préparé et aidé à devenir le joueur et la personne que je suis.

