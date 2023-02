Attention aux petits échantillons

Un texte d'Alain Usereau

C'est Raphaël Harvey-Pinard qui a retenu le plus l'attention jusqu'ici et avec raison. Il déploie beaucoup d'énergie et, de plus, l'entraîneur-chef lui a donné plus de responsabilités. Il en a amplement profité, à un tel point qu'il est le premier de classe de notre classement pour le mois de janvier.

Harvey-Pinard : 0,88

Kovacevic : 0,66

Caufield : 0,53

Harris : 0,49

Pezzetta : 0,44

Évidemment, ses deux buts contre les Sénateurs d'Ottawa mardi ‒ deux buts égalisateurs en troisième période ‒ ont été fort payants. Il faut tout de même se garder une petite gêne : ce qu'on recherche dans toute étude statistique, ce sont des tendances sur une longue période.

Ici, on conviendra que l'échantillon est mince. Son défi est non pas de montrer qu'il peut soutenir un tel rendement, qui pourrait être le reflet d'une fluctuation statistique normale dans un petit nombre de matchs, mais plutôt qu'il peut apporter sa contribution à long terme.

Cole Caufield Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Pour l'ensemble de la saison, Cole Caufield est bon premier du côté du Canadien, une superbe progression qui prouve qu'il est plus qu'un simple spécialiste en avantage numérique. On peut certes se demander comment il peut se retrouver avec une telle cote avec un différentiel de -10. Tout est fonction ici de son rendement à cinq contre cinq et, également, de l'importance des buts qui l’impliquent, autant par le CH que par l'adversaire.

Compte tenu des nombreux revers de l'équipe par des écarts importants, nombreux sont les buts accordés qui n'ont pas nécessairement diminué la probabilité de gagner du Tricolore. Autrement dit, tous les buts n'ont pas la même valeur, selon le contexte, ce qu'illustre justement notre évaluation statistique.

Caufield : 0,95

Harvey-Pinard : 0,88

Hoffman : 0,45

Suzuki : 0,37

Belzile : 0,35

Ce n'est pas un secret que le Canadien tentera d'échanger certains vétérans d'ici la fin de la saison. Deux de ceux-ci se retrouvent dans le bas du classement, Joel Edmundson et Christian Dvorak. En janvier, leur cote a été respectivement de -1,40 et de -1,84.

Christian Dvorak et le gardien Anton Forsberg Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Voilà ce que cela donnerait pour l'ensemble de la saison.

Edmundson : -3,05

Slafkovsky : -2,03

Dvorak : -1,88

Evans : -1,60

Pitlick : -1,38

À la défense de Dvorak, notamment, il semble ennuyé par les blessures, ce qui pourrait aussi être le cas avec Edmundson.

En janvier, Josh Anderson (0,38) a obtenu une cote positive. En ce moment, il est probablement celui qui a la plus grande valeur pour une équipe qui aspire aux séries. À suivre...

Dans la LNH

Au cours des deux premiers mois de la saison, on a vanté le travail du duo de défenseurs formé de Jonas Siegenthaler et de Dougie Hamilton, dont les cotes étaient les meilleures dans la LNH. Deux mois plus tard, il faut lever notre chapeau au tandem Vince Dunn-Adam Larsson avec le Kraken de Seattle, particulièrement à Dunn, qui arrive au premier rang de toute la Ligue nationale.

Dunn : 4,34

Grzelczyk : 4,31

Kucherov : 4,15

Tkaczuk : 4,03

Pavelski : 3,87

La saison dernière, Dunn avait mené le Kraken pour le nombre de points par un défenseur. Cette saison, avec une équipe plus aguerrie, lui et Larsson semblent toujours au coeur de l'action dans les moments importants. Et les succès de l'équipe sont dus en très grande partie au rendement de ces deux arrières.

Erik Karlsson Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Ode à Erik Karlsson

Erik Karlsson a fait l'objet de vives critiques dans cette chronique dans le passé. Malgré des statistiques offensives impressionnantes, son apport a été somme toute négligeable pour la cause de son équipe. Cette année, il se retrouve avec une cote de 2,92, parmi les 10 premiers de la LNH, et il est 4e chez les défenseurs.

Le hic, c'est que ce ne sera pas suffisant pour mener son équipe, les Sharks de San José, jusqu'aux séries. A-t-il augmenté suffisamment sa valeur pour attirer une autre équipe, malgré son très lourd contrat? Un pari qui pourrait être tentant, mais qui demande une sérieuse réflexion.