Jacques Doucet entrera finalement au panthéon du baseball canadien

Le descripteur Jacques Doucet pourra finalement faire son entrée au Temple de la renommée et musée du baseball canadien l’été prochain.

Doucet y avait été élu en 2020, mais il n’avait pu assister à la cérémonie en raison de la pandémie de coronavirus. Il a décrit en français plus de 5500 matchs du baseball majeur au cours de quatre décennies.

En 2004, il a été le lauréat du prix Jack-Graney, remis annuellement par le Temple de la renommée du baseball canadien à un membre des médias, en plus d’être finaliste au prix Ford-C.-Frick du Temple de la renommée à Cooperstown en 2020.

Je suis profondément honoré d’être admis au Temple de la renommée du baseball canadien. Malgré le prix Jack-Graney reçu en 2004, je ne pouvais, en toute honnêteté, dire que j’étais un membre à part entière du Temple. Cette nouvelle, avec la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec, sont les deux plus grands honneurs que j’ai reçus , a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi matin.

Doucet sera notamment intronisé en compagnie de l’ex-lanceur des Expos de Montréal Denis Boucher.

Après quatre campagnes dans les ligues mineures, il a effectué son premier départ dans les ligues majeures avec les Blue Jays de Toronto le 12 avril 1991. Le Québécois de 54 ans s’est par la suite promené pendant quelques saisons avant d’être échangé aux Expos en 1993.

Il a réalisé son premier départ avec la formation montréalaise le 6 septembre 1993 au stade olympique avant de participer à 10 autres rencontres en 1994. Au total, Boucher a lancé pendant 10 saisons professionnelles et a accumulé 87 victoires, tout en affichant une moyenne de points mérités de 3,99 en 263 parties.

C’est un honneur incroyable d’être élu au Temple de la renommée du baseball canadien, a-t-il dit. Je suis très honoré et fier de voir mon nom figurer parmi les meilleurs joueurs de baseball du pays.

Denis Boucher a fait son premier départ avec les Expos le 6 septembre 1993. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Après sa carrière de joueur, Boucher s’est joint à l’équipe canadienne en tant qu’entraîneur des lanceurs en 2003. Dans ces fonctions, il a notamment participé aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004, et de Pékin, en 2008, aux quatre Classiques mondiales de baseball et aux Jeux panaméricains de 2011 et 2015, où le Canada a remporté des médailles d’or.

Il est également devenu un recruteur pour les Nationals de Washington de 2004 à 2009 avant d’occuper le même rôle avec les Yankees de New York, de 2009 à aujourd’hui.

Les Québécois seront accompagnés dans cette cuvée par l’ex-lanceur droitier des Athletics d’Oakland Rich Harden, l’ancien voltigeur de droite des Blue Jays de Toronto Jesse Barfield et l’ex-joueur de premier but des Blue Jays John Olerud. À leurs côtés, le vétéran entraîneur et dirigeant de Baseball Manitoba Joe Wiwchar sera également récompensé.

Chacun des intronisés a eu un impact considérable sur le baseball au Canada, à sa façon bien à lui , a déclaré Jeremy Diamond, président du conseil d’administration du Temple.

Cette cohorte sera intronisée dans une cérémonie sur les terrains du Temple à St. Marys, en Ontario, le 17 juin.