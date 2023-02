Le quart-arrière Tom Brady prend sa retraite

Tom Brady avait annoncé une première fois sa retraite le 1er février 2022, avant de revenir sur sa décision quelques semaines plus tard.

Je prends ma retraite. Pour de bon, a-t-il dit dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Je connais le processus. Ç'a été une grosse histoire la dernière fois alors en me levant ce matin, je me suis dit que j'allais seulement enregistrer un message et vous aviser en premier.

Je veux vous remercier pour votre appui. Ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes adversaires. Merci de m'avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien. Je vous aime.

La carrière du pivot a pris fin sur un revers de 31-14 contre les Cowboys de Dallas il y a deux semaines.

Par ailleurs, Brady avait déjà indiqué qu’il se joindrait à Fox Sports à titre d'analyste dès que sa carrière de joueur se terminerait, après avoir ratifié un contrat de 10 ans et 375 millions de dollars américains. Le président et directeur des opérations de Fox Corp, Lachlan Murdoch, avait confirmé l’information lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs en mai dernier.

Une carrière sous le signe de l'excellence

En 23 saisons dans la NFL , Brady a gagné sept Super Bowl, le plus récent en 2021, à l’âge de 43 ans.

Celui qui a porté les couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre durant 20 saisons, avant de se joindre aux Bucs, est le seul quart-arrière à avoir soulevé le trophée Vince-Lombardi à plus de cinq occasions.

L'ancien de l'Université Michigan avait été repêché tardivement en 2000, 199e au total. Il détient désormais une pléiade de records de la NFL . Que ce soit le nombre de départs (316), les victoires (243), les passes de touché (624), les verges par la voie des airs (84 520) et les victoires en matchs éliminatoires (35).

Il a également été nommé joueur par excellence du circuit Goodell à trois occasions, puis cinq fois au Super Bowl.

Rien ne prédestinait Brady à connaître une telle carrière. Choix de sixième tour, 199e au total du repêchage de 2000, Brady était le troisième quart-arrière des Patriots à sa saison recrue.

Lors de la saison 2001, il s'était hissé au deuxième rang chez les quarts-arrière, derrière le partant Drew Bledsoe. Une sérieuse blessure à Bledsoe, à la suite d'un plaqué dévastateur du secondeur Mo Lewis, des Jets de New York, en septembre 2001, a amené Brady à voir du terrain plus rapidement que ce qui était prévu.

Le reste de l'histoire est pas mal connu.

Le natif de San Mateo, en Californie, jouait également au baseball dans sa jeunesse. Il avait été repêché par les Expos de Montréal en 1995, mais il avait opté pour le football.