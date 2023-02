Priscilla Gagné s’offre le bronze au Portugal

Gagné a rapidement pris le contrôle de l’affrontement l’opposant à l’Italienne Asia Giordano chez les moins de 57 kg J1. Elle a projeté son adversaire au sol avec aisance, puis l’a forcée à l’abandon à l’aide d’un shime waza.

Son parcours, qui se conclut sur la troisième marche du podium, n’a pas débuté comme l’aurait souhaité la vice-championne du monde.

La judoka de 36 ans a entamé son tournoi contre Dondu Yesilyurt, celle-là même qui l’avait vaincue en finale des plus récents Championnats du monde. Malgré tous ses efforts, la Canadienne n’a pas été en mesure de prendre sa revanche face à la Turque, elle qui a réussi un waza-ari avec un peu plus de 2 minutes à faire. Elle a ensuite protégé son avance jusqu’aux derniers instants malgré les nombreuses attaques tentées par Gagné.

La catégorie des moins de 57 kg J1 était la seule où toutes les médaillées des mondiaux se sont affrontées et elles se sont toutes retrouvées sur le podium , a souligné l’entraîneur de l’équipe nationale Andrzej Sadej.

La Québécoise a ensuite défait l’Espagnole Maria Manzanero Ruiz au repêchage. Elle s’est inscrite au pointage grâce à un waza-ari et a résisté à la contre-attaque de son adversaire qui a suivi. Avec un peu plus d’une minute à disputer à ce combat, Gagné se défendait au sol lorsqu’elle a saisi le bras de Manzanero Ruiz. Sa technique a eu raison de son opposante et lui a procuré la victoire.

Également en action chez les moins de 57 kg J1 au Portugal, Christina Mowatt a elle aussi fait face mardi à l’Italienne Asia Giordano. Cette dernière a envoyé la Canadienne au sol pour marquer et a poursuivi sa manœuvre au sol afin de l’emporter par ippon.

Une fois arrivée au repêchage, Mowatt a affronté Ina Cernei, de la Moldavie. Les deux judokas ont reçu une pénalité pour non-combativité au cours de la première minute. Cernei a pris les devants 15 secondes plus tard et a signé un ippon par la suite pour continuer sa route dans le tableau de la catégorie.