Kei Kamara fait finalement le point sur sa situation contractuelle

Au terme de l’entraînement au stade olympique, Kamara s’est adressé aux médias pendant près de 21 minutes pour clarifier une situation qui a pris des proportions gigantesques au cours des dernières semaines.

Entre sa demande d’échange sur Twitter au début du mois de janvier, ses photos énigmatiques et parfois controversées ainsi qu’une vidéo sur Instagram dans laquelle il met au point son statut contractuel, les négociations sont toujours au point mort entre Kamara et le CF Montréal.

Le Bleu-blanc-noir s’est toutefois prévalu de l’option au contrat de l’international sierra-léonais en novembre et ce dernier entend bien l’honorer pour la saison 2023 jusqu’à ce qu’il y ait des développements, si tel est le cas. Il espère également voyager en Floride avec l’équipe pour la deuxième portion du camp.

Si les modalités restent les mêmes, je vais bien sûr honorer mon contrat. Je suis encore ici avec l’équipe et j’y suis à 100 %. Je vais continuer à l’aider dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, comme nous l’avons fait l’an dernier , a mentionné Kamara.

Malgré son âge avancé pour un athlète professionnel, Kamara a été fort utile au CF Montréal lors de la saison record de l’équipe en 2022. Il a amassé neuf buts et sept passes décisives, il a été finaliste pour le retour de l’année dans la MLS et il a contribué à améliorer la culture de la formation montréalaise. Tout ça pour moins de 100 000 dollars américains, avant les primes.

Lorsqu’il a parlé aux journalistes, il y a quelques semaines, Olivier Renard, le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, a indiqué que l’équipe avait présenté une offre de contrat de deux ans à Kamara ainsi qu’une possibilité de se joindre au personnel d’entraîneurs pour développer les jeunes joueurs. Par l’intermédiaire de son agent, l’attaquant a présenté une contre-offre, mais sans succès.

Dans sa récente vidéo publiée sur Instagram, Kamara a affirmé que l’organisation lui a dit que l’offre était à prendre ou à laisser et qu’il n’y aurait aucune négociation. C’est ce qui a mené à sa demande d’échange.

Renard a pourtant semblé ouvert à échanger Kamara, mais c’est lui et son représentant qui devaient revenir avec une proposition équitable.

Dans la même vidéo, Kamara a parlé d’une histoire d’amour entre lui et la ville de Montréal et qu’il ne s’était pas joint à la troupe montréalaise pour l’argent. Or, il semble tout de même y avoir un fossé entre lui et Renard.

Combien cet amour vaut-il, et quel montant sépare les deux parties? On ne le sait toujours pas.

Ce qu’on sait, cependant, c’est que Kamara et son agent cherchent activement une nouvelle option pour qu’il puisse finir sa carrière sous d’autres cieux et qu’il puisse retrouver sa famille, qui est restée aux États-Unis l’an dernier.

Je regarde d’autres options pour voir s’il y a quelque chose de mieux pour moi et ma famille. Il ne me reste plus beaucoup d’années à jouer et je veux savoir que l’endroit où je joue est le dernier. L’an passé, je travaillais avec les moins de 16 ans et je voulais obtenir ma licence d’entraîneur. J’ai été trop confortable, parce que c’est ce que je me vois faire plus tard. Je veux me voir à un endroit où je ne veux plus faire mes valises , a déclaré Kamara.

Depuis son arrivée dans la MLS, en 2006, Kamara a porté les couleurs de neuf équipes et on pourrait croire qu’il attire les problèmes. Il a cependant tenu à insister sur le fait qu’il n’a jamais été une distraction pour ces formations. Et il ne compte pas en être une pour le CF Montréal si les choses ne bougent pas.

Des choses se sont passées auparavant et je n’avais pas les bons conseils pour bien approcher certaines situations. Mais en regardant ma feuille de route, partout où je suis allé, les équipes ont été bonnes et les jeunes autour de moi ont progressé. Je suis quelqu’un de positif et je ne veux pas amener de la négativité. Je vais donner tout ce que j’ai parce que je ne veux rien enlever à mes coéquipiers et si je sens que je suis une distraction pour les joueurs, alors je vais demander qu’on me laisse de côté , a-t-il laissé savoir.

Kamara a parlé à l’entraîneur-chef Hernan Losada en fin d’entraînement et il a réitéré que sa tête était entièrement avec l’équipe. Mais jusqu’à quand?

Par ailleurs, le jeune défenseur George Campbell s’est blessé à la jambe droite pendant l’entraînement lorsqu’il a été victime d’un tacle de Mason Toye. Campbell a reçu des traitements au sol avant de difficilement retraiter au banc avec l’aide des soigneurs. Il a été vu avec des sacs de glace au genou et à la cheville. Il n’y a pour l’instant aucun détail concernant la gravité de sa blessure.