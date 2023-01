Alexander Zverev est blanchi des allégations de violence conjugale

Associated Press

Associated Press

L'ATP avait déclenché une enquête en octobre 2021 après que l'ex-copine du 14e joueur mondial, Olya Sharypova, eut accusé le finaliste des Internationaux des États-Unis en 2020 de l'avoir violentée.

En l'absence de preuves fiables et de témoins directs de l'incident, et en vertu des déclarations contradictoires de Sharypova, Zverev et d'autres personnes interrogées, l'enquête n'a pas été en mesure d'étayer les allégations d'agression , a déclaré l'ATP par voie de communiqué.

L'Allemand de 25 ans, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, a toujours nié les allégations.