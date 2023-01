Jean Pascal veut surprendre, encore, lors de son combat éliminatoire de l’IBF

S’il n’en tient qu’à Jean Pascal, à son entraîneur Orlando Cuellar et à son promoteur Lou Di Bella, le boxeur lavallois de 40 ans a tout ce qu’il faut pour vaincre Michael Eifert et aspirer à un nouveau titre mondial.

Durant la visioconférence tenue lundi matin à laquelle Jean Pascal (36-6-1, 20 K.-O.) participait depuis le South Beach Boxing Club de Miami, l’ancien champion mondial du WBC et de la WBA des mi-lourds s'est dit convaincu d’avoir encore les réserves nécessaires pour revenir au sommet.

Le célèbre gymnase floridien où Pascal a déménagé ses pénates jusqu’à la fin février ou au début mars a accueilli dans ses murs plusieurs des plus grandes vedettes de la boxe mondiale comme Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Roberto Duran, Lennox Lewis, Roy Jones fils et Floyd Mayweather.

Initialement prévu le 9 février, à la Place Bell de Laval, le combat éliminatoire contre Eifert (11-1, 4 K.-O.) avait été reporté au 16 mars parce que le Québécois a été terrassé par la COVID-19.

S’il a admis avoir longtemps mis en doute l’existence même du virus, Pascal reconnaît à présent que la menace est bien réelle.

« J’étais en très bonne forme en arrivant ici à South Beach. Après quelques jours, j’ai commencé à avoir le souffle coupé et à ressentir une fatigue extrême après les entraînements. Cette fatigue s’est maintenant beaucoup dissipée. Je pense aussi que les choses vont rentrer dans l’ordre d’ici environ une semaine. » — Une citation de Jean Pascal, boxeur

Il ne croit pas avoir perdu quoi que ce soit de ses capacités physiques. Il a travaillé sur son cardio au cours des deux dernières semaines et recommence à présent les exercices reliés à sa boxe.

Eifert d’abord

S’il est clair que le but est de redevenir champion du monde pour la troisième fois, c’est à l’unisson que le clan Pascal répète que l’on veut d’abord se concentrer sur Eifert.

On ne regarde pas plus loin qu’Eifert , a insisté Orlando Cuellar, le nouvel entraîneur de Pascal et membre du Temple de la renommée de la boxe.

Nous prenons Eifert très au sérieux, nous formons une équipe très expérimentée. Nous avons atteint le sommet de la montagne à de nombreuses reprises et nous ne prenons personne à la légère , a poursuivi celui qui était déjà aux côtés de Pascal lors de son duel précédent contre le Chinois Meng Fanlong.

Michael Eifert (à droite) lors du combat de championnat mondial IBF et WBC Youth face à son compatriote allemand Tom Dzemski, en juillet 2021. Photo : Getty Images / Martin Rose

Pour le promoteur Lou Di Bella, il ne fait pas de doute qu’Eifert aura trouvé une inspiration additionnelle dans la performance qu’a offert le Britannique Anthony Yarde, samedi soir dernier, face à Artur Beterbiev.

« Beterbiev a montré quelques signes de vieillissement. Il n’est pas apparu aussi invincible qu’auparavant. Ç’a arrive à tous les boxeurs. Si vous êtes Michael Eifert et que vous voyez le roi de la division montrant des signes de vieillissement et que vous vous préparez à affronter un homme de 40 ans, il y a là de quoi vous donner confiance. » — Une citation de Lou Di Bella, promoteur de Jean Pascal

Jeux de coulisses

Questionnés à savoir quelle serait l’échéance pour la tenue d’un combat de défense obligatoire pour la ceinture de l'IBF que détient Beterbiev, Di Bella et son vis-à-vis québécois Yvon Michel n’ont pas voulu spéculer.

Tous deux savent bien que les règles du jeu ne sont pas nécessairement observées à la lettre. Pendant que Di Bella rappelait que l’IBF n’a pas ordonné de défense obligatoire depuis belle lurette, Michel a assuré que les deux promoteurs comptaient remuer ciel et terre pour que cela se fasse, advenant une victoire de Pascal contre Eifert.

Di Bella a aussi reconnu qu'il pourrait s'écouler une année complète avant que Pascal retrouve Berterbiev.

De plus, le patron de GYM aimerait bien que cet éventuel affrontement entre Beterbiev et Pascal soit présenté au Québec.

On a vu à quel point Yarde a été inspiré par le fait de se battre chez lui, en championnat du monde, devant 20 000 personnes. Il a livré une performance au-delà des attentes. Soutenu par la foule, il était encore plus motivé. Et c’est ce qu’on veut donner à Jean Pascal. On veut lui donner toutes les chances de réussir , a renchéri Yvon Michel.

La vente des billets pour ce qui s’avérera le premier combat de Jean Pascal au Québec en près de cinq ans pourrait bien faire foi de tout quand viendra le temps d’aller en appel d’offres face au promoteur américain Bob Arum et Top Rank pour l’organisation, en sol québécois, d’une éventuelle confrontation Beterbiev-Pascal.

On peut aussi parier qu’à choisir entre un duel pour la ceinture de la WBA, la seule qui lui manque, face à Dimitri Bivol ou un combat contre Jean Pascal, il n’y aurait probablement pas photo.

Beaucoup de spéculation, mais Pascal doit d’abord venir à bout de Michael Eifert.