La légende des Blackhawks Bobby Hull meurt à 84 ans

Le joueur vedette des Blackhawks de Chicago, de 1957 à 1972, a fait le saut dans l'Association mondiale (AMH) avec les Jets de Winnipeg en 1972.

Le propriétaire des Jets, Ben Hatskin, lui avait offert un contrat de 10 ans d'une valeur de 2,75 millions de dollars, dont 1 million en boni à la signature, pour en faire officieusement le premier millionnaire du hockey.

À la dissolution de l'AMH en 1979, Hull a suivi les Jets dans la LNH une saison, puis a terminé sa carrière avec les Whalers de Hartford.

En 17 saisons dans la LNH et 1063 matchs, il a inscrit 610 buts et 560 passes, tout en remportant trois fois le titre de meilleur pointeur de la ligue et une Coupe Stanley, en 1961. Il a reçu deux fois le trophée Hart à titre de joueur le plus utile à son équipe.

Et en 7 saisons dans l'AMH, le Golden Jet a ajouté 303 buts et 335 passes.

Avec son fils Brett, il fait partie du seul duo père-fils à avoir amassé 500 buts et 500 passes dans la LNH.

Bobby Hull a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 1983.

En 1986, Bobby Hull a plaidé coupable d'avoir agressé un policier de Chicago qui tentait d'intervenir lors d'une dispute entre l'ex-hockeyeur et sa troisième femme. Il n'a cependant jamais été reconnu coupable.

