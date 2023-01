Les Maple Leafs offrent à John Tavares la victoire pour son 1000e match

Tavares a obtenu deux passes, les 945e et 946e points de sa carrière amorcée en 2009 avec les Islanders de New York, et a été nommé la première étoile de la rencontre.

Le capitaine des Leafs s'est amené à Toronto à l'été 2018 en tant que joueur autonome, lui qui est originaire de Mississauga, en Ontario.

Morgan Rielly a inscrit son premier but de la saison , alors que Michael Bunting, qui a ajouté une aide, William Nylander, Pierre Engvall et Zach Aston-Reese ont également touché la cible pour les Maple Leafs.

Ilya Samsonov a réalisé 23 arrêts à son sixième départ d'affilée devant le filet des Torontois.

Nicklas Backstrom a aussi marqué son premier but de la campagne pour les Capitals.

Darcy Kuemper a accordé 4 buts en 20 tirs avant d'être remplacé par Charlie Lindgren. Ce dernier a repoussé six rondelles pour la formation de Washington.