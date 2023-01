Les Eagles retournent au Super Bowl, les 49ers décimés

Associated Press

Les Eagles de Philadelphie ont dominé les 49ers de San Francisco par la marque de 31-7 dans la finale de l'Association nationale et ont obtenu leur billet pour le Super Bowl.

Le quart des 49ers Brock Purdy, qui a été forcé de revenir dans le match, et son réserviste Josh Johnson se sont blessés en première demie, rendant le duel inégal. Les deux hommes ont amassé au total moins de 100 verges par la passe.

Les Eagles, qui ont gagné le Super Bowl il y a cinq ans avec un quart et un entraîneur-chef différent, ont inscrit quatre touchés au sol, dont un par le quart Jalen Hurts.

Menés par Hurts et l'entraîneur-chef Nick Sirianni, les Eagles se mesureront maintenant aux Bengals de Cincinnati ou aux Chiefs de Kansas City, qui s'affrontent dans la finale de l'Association américaine, dans deux semaines.

Miles Sanders a inscrit deux touchés au sol pour les Eagles. Le secondeur Haason Redick a quant à lui réalisé le plaqué qui a blessé le quart recrue des 49ers Brock Purdy et il a récupéré un échappé du remplaçant de Purdy, Josh Johnson. Purdy a été frappé au bras par Reddick au moment où il voulait tenter une passe.

Un peu plus tard, Johnson a été victime d'une commotion cérébrale, ce qui a forcé Purdy à revenir dans la rencontre, mais sa blessure au coude droit a vraiment ralenti l'attaque des 49ers. La troupe de San Francisco a abandonné le jeu aérien, même si elle tirait de l'arrière par plusieurs touchés.

La malchance des 49ers au poste de quart a finalement été trop difficile à surmonter et ils ont vu leur séquence de 12 victoires prendre fin. Les 49ers ont perdu les services de Trey Lance et Jimmy Garoppolo pendant la saison et Purdy, le dernier choix du repêchage de la NFL de 2022, s'est incliné comme quart partant pour la première fois de sa carrière.

Comme prévu, le demi offensif étoile Christian McCaffrey était en uniforme pour les 49ers, après avoir affronté les Cowboys malgré une blessure à un mollet la semaine dernière. Il ne s'était pas entraîné cette semaine.

McCaffrey a été le meneur chez les 49ers avec des gains de 1403 verges à partir de la ligne de mêlée et 12 touchés en saison et depuis le début des éliminatoires, même s'il ne s'est joint à l'équipe que lors de la septième semaine d'activités. Contre les Eagles, il a inscrit au moins un touché dans un neuvième match d'affilée. Ce fut les seules célébrations des 49ers pendant le match.