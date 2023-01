Destination olympique : Kingsbury, Shiffrin et Oldham s’illustrent

Ski de bosses : L’or et l’argent pour Kingsbury

Mikaël Kingsbury est monté deux fois sur le podium, à l’occasion du retour de la Coupe du monde de ski de bosses à Val St-Côme, dans Lanaudière.

La fierté de Deux-Montagnes a d’abord remporté l’épreuve individuelle vendredi, puis, samedi, le champion olympique Walter Wallberg s’est sauvé avec la victoire dans la grande finale des bosses en parallèle quand Kingsbury, qui craignait de trop se commettre lors du deuxième saut, a préféré se laisser tomber sur la neige pour éviter une blessure.

Kingsbury visait le doublé à Val St-Côme, mais il a tout de même ajouté un 110e podium à son palmarès.

Ski alpin : Shiffrin doit patienter avant de rejoindre Stenmark

Avec deux victoires dans les slaloms de Spindleruv Mlyn, L’Américaine Mikaela Shiffrin pouvait porter son total à 86 et ainsi rejoindre le légendaire Suédois Ingemar Stenmark.

Mission accomplie pour Shiffrin samedi, mais le lendemain, l’Allemande Lena Dürr l’a devancé par six petits centièmes au cumul des deux descentes. Le rendez-vous avec l’histoire attendra pour Shiffrin. Sa prochaine occasion d’aller chercher la 86e victoire sera à la fin février à Crans Montana, après les Championnats du monde.

Notons l’honorable 7e place de la Québécoise Laurence St-Germain dimanche. Elle a signé le 2e temps de la seconde manche pour réaliser sa meilleure performance de la saison.

Ski alpin : Marco Odermatt fait coup double

À Cortina d’Ampezzo, Marco Odermatt s’est imposé au premier de deux super-G devant son plus proche rival, Aleksander Aamodt Kilde. Le Suisse, qui se remet d’une blessure, a effacé les derniers doutes sur sa forme le lendemain, il C’était une troisième victoire cette saison pour le Suisse, qui se remettait d’une blessure. Odermatt s’était blessé au genou quand il a évité de justesse une chute dans la descente de Kitzbühel.

L'Alberta Jeffrey Read a signé la meilleure performance de sa carrière, une 7e place, samedi. Un résultat qui va améliorer sa position de départ aux Championnats du monde.

Par contre, un autre membre de l’équipe canadienne, Trevor Philp, s’est blessé assez sévèrement pour devoir retourner au Canada. Selon un communiqué de Canada Alpin, sa participation aux Championnats du monde est peu probable .

X-Games : Deux fois l’or et une première pour Megan Oldham

Megan Oldham. Photo : La Presse canadienne / Hugh Carey

Aux X Games d’Aspen, la Canadienne Megan Oldham a écrit une page d’histoire lorsqu’elle est devenue la première skieuse à réussir un triple cork (un saut désaxé) en compétition, ce qui lui a valu la note parfaite de 50 points. Elle a logiquement remporté l’or.

Le lendemain à la descente acrobatique (slopestyle), Oldham a de nouveau survolé la compétition, tout comme Mark McMorris.

Rachael Karker a ajouté une médaille d’argent à la récolte du Canada à la demi-lune, tandis que Laurie Blouin a conclu le grand saut avec le bronze au cou.

Ski de fond : Antoine Cyr tutoie les ténors

Aux Rousses, en France, Antoine Cyr, seul Canadien en lice, a terminé le sprint en 22e position, samedi. Il n’a fait mieux qu’une fois cette saison, au sprint du Tour de Ski, une 6e place.

Le lendemain, le Gatinois a confirmé sa grande forme. Il a pris la 8e place au 20 km style classique, à 38,4 secondes de Johannes Hoesflot Klaebo.

Saut à ski : une autre page d’histoire canadienne

Deux semaines après la victoire historique d’Alexandria Louttit, une autre Canadienne est montée sur le podium en Coupe du monde. Abigail Strate a terminé en troisième place à l’épreuve de Hinterzarten, en Allemagne.

Courte piste junior : trois médailles pour Florence Brunelle

À Dresde, en Allemagne, Florence Brunelle a remporté trois médailles, deux samedi et une dimanche. La Trifluvienne a mené un doublé canadien au 500 m, course dans laquelle elle a devancé Ann-Sophie Bachand. Puis au 1500 m, elle a gagné l’argent, derrière la Coréenne Kim Gili.

Brunelle a complété sa récolte avec l’argent au 1000 m le lendemain.

Paraski de fond : Mark Arendz champion du monde

Le paraskieur canadien Mark Arendz a ajouté un premier titre mondial en paraski de fond aux deux acquis plus tôt cette semaine en parabiathlon, samedi, à Östersund, en Suède.

Athlétisme : Lucia Stafford pulvérise le record canadien sur 1000 m

La Canadienne Lucia Stafford a établi un record canadien en salle, samedi, lorsqu’elle a couru le 1000 m en 2 min 33 s 75/100 lors de la classique John Thomas Terrier de l’Université de Boston.

La Torontoise de 24 ans a battu le record de 2:37,04 qui appartenait depuis le 8 février 2019 à l’Albertaine Jenna Westaway. Elle est la sœur cadette de Gabriela DeBues-Stafford, elle-même détentrice de sept records canadiens d’athlétisme.

Luge : mince récolte canadienne

Les mondiaux présentés à Oberhof, en Allemagne, n’ont pas été fastes pour la jeune équipe canadienne. Devin Wardrope et Cole Anthony Zajanski ont obtenu les meilleurs résultats du pays avec une 13e place lors de l’épreuve à deux et une 14e place lors du sprint. Dylan Morse, seul Canadien de l’épreuve individuelle, a pris le 28e rang.

Dans le volet féminin, trois Canadiennes participaient à l’épreuve individuelle. Trinity Ellis a été la seule à se qualifier pour la seconde manche et a terminé 18e. Caitlin Nash a conclu la compétition au 22e échelon, tandis que Carolyn Maxwell a abouti au 30e.

Le relais mixte n’a pas non plus souri à Ellis, Morse, Wardrope et Zajanski puisque seule la disqualification de l’équipe chinoise les a empêchés de terminer au dernier rang.

Bobsleigh et skeleton : une première médaille aux Championnats du monde

Le Canada a récolté une médaille lors du premier week-end des mondiaux présentés à Saint-Moritz, en Suisse : celle de Mirela Rahneva, 3e lors de l’épreuve individuelle de skeleton. C’est son meilleur résultat aux Championnats du monde depuis qu’elle avait remporté l’argent dans le cadre de la défunte épreuve mixte bobsleigh/skeleton en 2019. La seule autre Canadienne inscrite, Jane Channell, a terminé 6e.

Mirela Rahneva aux Championnats du monde Photo : Twitter/@TeamCanada

Rahneva visait une seconde médaille dimanche, lors de l’épreuve mixte de skeleton. Elle a toutefois pris le 6e rang avec son coéquipier Enzie Blake, qui a été le meilleur Canadien de l’épreuve individuelle avec une 22e place, devant Evan Neufeldt (27e).

En bobsleigh, le meilleur résultat du week-end a été celui de Cynthia Appiah, qui a conclu l’épreuve de monobob au 6e rang. L’autre Canadienne en lice, Bianca Ribi, a terminé 9e. Pat Norton et Cyrus Gray, qui représentaient l’unifolié en bob à deux, se sont contentés de la 16e position.