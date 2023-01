Florence Brunelle termine ses mondiaux juniors avec l’argent au 1000 m

Avec un temps de 1 min 32 s 780/1000, Brunelle n’a cédé qu’une demi-seconde à la Sud-Coréenne Kim Gilli. Elle a devancé une autre représentante de la Corée du Sud, Oh Songmi, pour s’emparer de sa huitième et dernière médaille aux mondiaux juniors. Seule Marie-Ève Drolet, avec 10 médailles, en a remporté davantage pour le Canada, de 1997 à 2001.

J’étais prête à aller gagner, mais après les deux premiers tours je me suis retrouvée à l’arrière du peloton, a expliqué Brunelle. Selon les circonstances de la course, j’ai dû m’adapter et trouver un moyen de réussir un dépassement pour remonter vers l’avant. Je suis fière de comment je me suis débrouillée. Je suis très contente de mon week-end et de la manière dont j’ai pris plaisir et dont j’ai compétitionné. J’ai réussi à m’exprimer sur la glace et j’en suis fière.

Déjà championne du 500 m et médaillée d’argent du 1500 m, Brunelle remporte ainsi une troisième médaille individuelle à ces mondiaux. Elle est la deuxième athlète du Canada, femmes et hommes confondus, à réussir cet exploit lors d’une même édition de la compétition. Drolet y était parvenue en 2000 et en 2001.

Je suis heureuse de finir ma carrière junior avec une médaille dans chaque distance individuelle, a souligné Brunelle. C’est lors de ma première compétition internationale que ma passion pour le patinage de vitesse sur courte piste a commencé. Les mondiaux juniors ont toujours été des compétitions très importantes pour moi dans lesquelles je me sentais en confiance et prête à représenter le Canada avec fierté. Je suis très reconnaissante d’avoir vécu ces expériences aussi bien entourée.

Ann-Sophie Bachand, 4e de la finale B, a pris le 9e rang au cumulatif. Stoppée en quarts de finale, Ayisha Qi Miao a terminé 17e.

Au 1000 m masculin, Victor Roy-Lafrance a conclu la finale B au 2e échelon, ce qui lui vaut le 7e rang au classement. Samuel Bureau et Mathieu Pelletier se sont contentés des 16e et 28e positions, respectivement.

Les quatuors canadiens n’ont pas atteint les grandes finales au relais 3000 m, mais ils ont tous deux remporté les finales B pour s’adjuger le 5e rang de la compétition.