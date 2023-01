Marco Odermatt règne sur Cortina d’Ampezzo

Déjà vainqueur la veille sur l'Olympia della Tofane, Odermatt s'est imposé avec un chrono de 1 min 25 s 13/100, devant l'Italien Dominik Paris (1:25,89) et l'Autrichien Daniel Hemetsberger (1:26,16), respectivement installés sur les deuxième et troisième marches du podium.

Le vainqueur a profité de la déconvenue de Kilde, parti à la faute sur la principale difficulté du tracé, une longue courbe vers la gauche suivie d'un virage serré à droite, qui a piégé de nombreux skieurs.

Le Suisse de 25 ans a signé sa huitième victoire de la saison, une quatrième en super-G, et la 19e de sa carrière.

Il compte désormais 148 points d'avance sur Kilde au classement mondial de la spécialité alors qu'il ne reste plus que deux super-G à disputer cette saison, soit un maximum de 200 points à empocher.

Odermatt a également réalisé une excellente opération au classement général de la Coupe du monde qu'il a remportée la saison dernière : il totalise 1386 points, soit 313 de plus que Kilde (2e, 1073 points) et 607 de plus qu'un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen, spécialiste du slalom et du géant (3e, 779 points).

À neuf jours des mondiaux de Courchevel et de Méribel, tous les signaux sont au vert pour Odermatt qui repart des Dolomnites en tant que no 1 mondial incontesté et rassuré sur l'état de son genou gauche qui l'avait contraint à faire l'impasse sur les deux courses précédant celles de Cortina d'Ampezzo.

Le Canadien Brodie Seger (1:27,25) a accusé un retard d'un peu plus de deux secondes sur Odermatt et a conclu en 16e position, le meilleur résultat au pays.

Non loin derrière, ses compatriotes Cameron Alexander (1:27,32), Jeffrey Read (1:27,49), Riley Seger (1:27,62) et Broderick Thompson (1:27,66) ont suivi aux 20e, 23e, 25e et 27e échelons, tandis que Trevor Philp, Kyle Alexander et James Crawford n'ont pas rallié l'arrivée.