Florence Brunelle mène un doublé canadien aux mondiaux juniors

Brunelle s'est imposée à l'épreuve du 500 m sur la piste allemande après avoir signé un temps de 44 s 827/1000 qui lui a permis de devancer sa compatriote Ann-Sophie Bachand (45,273 s). La Chinoise Song Jiarui (45,360 s) a complété le trio de tête.

Son titre de championne du monde s'ajoute à une couronne d'argent obtenue plus tôt dans la journée au 1500 m grâce à un chrono de 2:36,789. La Québécoise s'est installée entre deux patineuses sud-coréennes, Gilli Kim (2:36,639) remportant la palme et Songmi Oh (2:36,873) terminant en 3e place.

Âgée de 19 ans, Brunelle est débarquée en Allemagne avec des sacres à défendre aux 500, 1000 et 1500 m. Elle avait raflé les honneurs des trois courses lors de l'édition 2022 à Gdansk, en Pologne.

Moins de veine dans son cas au relais 3000 m, la formation canadienne ratant sa qualification en finale par 71 millièmes de seconde. Elle était accompagnée de Bachand, d'Emmanuelle Leclerc et d'Ayisha Miao Qi.

Le quatuor unifolié composé d'Alexis Bélanger, de Samuel Bureau, de Mathieu Pelletier et de Victor Roy-Lafrance s'est également arrêté en demi-finales dans cette épreuve.

Les finales du 1000 m et des relais 3000 m se dérouleront dimanche en conclusion des mondiaux juniors de Dresde.