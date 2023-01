Mikaela Shiffrin s’approche à une victoire du record d’Ingemar Stenmark.

Avec un second slalom prévu dimanche, Shiffrin dispose, à 27 ans, d'une première occasion d'égaler la marque de 86 victoires de Stenmark établi pendant les années 1970 et 1980. Une référence que l'Américaine Lindsey Vonn avait menacée avec 82 gains, sans l'atteindre.

Petit clin d'œil de l'histoire, c'est sur la piste de Spindleruv Mlyn, où elle avait pris son premier départ en Coupe du monde le 11 mars 2011, qu'elle peut rejoindre Stenmark sur son trône.

La skieuse du Colorado a signé sa 11e victoire de la saison et file tout droit vers un 5e gros globe de cristal, récompense décernée à la lauréate du classement général sur le grand cirque blanc. Elle compte 671 points de plus sur sa première poursuivante, la Slovaque Petra Vhlova, avec 12 courses à disputer au calendrier.

Le record féminin est pour l'instant la propriété de l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll, gagnante de six gros globes de cristal.

La quadruple championne du monde en slalom (2013, 2015, 2017, 2019) est arrivée en République tchèque avec deux victoires consécutives en slalom géant à Kronplatz, mardi et mercredi, en Italie. Avec le slalom de dimanche, elle aura disputé 7 courses en 10 jours, alors que les Championnats du monde s'amorceront le 6 février dans les Alpes françaises, soit à Courchevel et à Méribel.

Pour le premier slalom disputé à Spindleruv Mlyn, Shiffrin s'est montrée la plus rapide en première manche, avec une petite avance sur l'Allemande Lena Dürr et la Slovaque Petra Vlhova, les autres concurrentes accusant plus d'une seconde de retard sur le meilleur temps.

En deuxième manche, sur une piste en parfait état, elle s'est une nouvelle fois imposée pour arrêter le chrono à 1 min 33 s 85/100 et finalement devancer Dürr (1:34,45) et la Suisse Wendy Holdener (1:35,16).

Je savais qu'en prenant un peu de risque, il y avait une chance que je ne termine pas la course. Je devais prendre mes meilleures courbes pour avoir une chance parce que ces femmes sont tellement fortes , a commenté Shiffrin.

La Canadienne Laurence St-Germain (1:36,74) et sa compatriote Ali Nullmeyer ont tous deux abouti dans le top 20 au classement. La première a conclu en 15e position, tandis que la seconde a terminé au 19e rang. Amelia Smart (1:38,04) a pour sa part fini 30e.