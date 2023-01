Kamal Miller garde le cap sur le CF Montréal en rêvant à l’Europe

Titulaire lors des trois matchs du Canada en Coupe du monde au Qatar, Miller a fait écarquiller les yeux, ce qui a mené à un certain nombre de rumeurs le liant à un transfert en Europe.

Son rêve, explique-t-il, est le même que tout joueur nord-américain.

« Tu vois des joueurs bien faire en MLS et obtenir ce mouvement, alors mon objectif est de jouer le mieux possible et peut-être que ce sera mon tour. » — Une citation de Kamal Miller, défenseur, CF Montréal

Celui qui s’est amené une semaine après le début du camp du CF Montréal pour entamer sa troisième saison avec le club, voit ses ex-coéquipiers Ismaël Koné et Alistair Johnston connaître du succès en Europe à la suite de leur transfert. Le joueur de 25 ans s’en dit inspiré. Assez pour se sentir prêt, lui aussi, à passer au prochain niveau.

Les deux ont fait un travail remarquable et donnent l’impression que les ajustements ont été faciles, raconte Miller. Alistair est en feu. J’ai regardé tous ses matchs. Koné, aussi. Je suis tellement heureux pour eux. Ça me donne confiance que je peux aller là-bas et réussir.

La fenêtre des transferts en Europe se ferme dans quelques jours, à la fin janvier. Mais une autre s’ouvrira en juillet. Quand on demande au joueur de Scarborough s’il croit compléter la saison à Montréal, sa réponse est simple.

« Je ne sais pas. Je suis heureux d'être ici en ce moment si c'est pour toute la saison. Si je suis ici pour chacune des 34 parties, je vais tout donner. » — Une citation de Kamal Miller, défenseur, CF Montréal

Malgré les rumeurs qui circulent à l'extérieur du terrain, Losada et son personnel semblaient déterminés à intégrer progressivement le travail tactique dans les séances d'entraînement cette semaine. Le groupe est passé de la partie du camp axée sur la course et la forme physique aux situations de jeu et aux coups de pied arrêtés.

Le focus commence à se déplacer un peu de la course et du travail acharné à la tactique, a indiqué Miller. C'est un entraîneur-chef qui aime appliquer de la pression. Nous l'avons fait l'an dernier, mais je pense que nous amenons ça à un autre niveau cette année parce que nous sommes en si bonne forme.

Un match simulé est prévu samedi contre les joueurs de 23 ans et moins de l'équipe avant le début de la quatrième et dernière semaine d'entraînement à Montréal.