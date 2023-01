Dans une conférence prononcée au début des années 1970, le météorologue Edward Lorenz avait piqué la curiosité de la communauté scientifique en soulevant l’hypothèse que le battement d’ailes d’un papillon au Brésil puisse éventuellement provoquer une tornade au Texas. Cette théorie a plus tard été connue sous le nom de L’effet papillon .

Or, au début de la semaine, la nouvelle attaquante du Toronto Six, Daryl Watts, a peut-être posé le petit geste qui engendrera la tornade dont le hockey féminin avait tant besoin pour prendre son envol.

Nouvelle attaquante du Toronto Six, Daryl Watts a tout bonnement révélé qu’elle touchera un salaire de 150 000 $US (200 000 $CA) la saison prochaine, ce qui fera d’elle la hockeyeuse la mieux payée de l’histoire du hockey professionnel féminin.

Le Toronto Six est l’une des sept équipes canadiennes et américaines de la Premier Hockey Federation (PHF). Depuis cette saison, Montréal est représentée au sein de la PHF par une nouvelle équipe, la Force de Montréal.

Âgée de 23 ans, Daryl Watts est canadienne. Et elle est une véritable dynamo offensive comme en témoignent les 136 buts et 297 points amassés en 172 matchs dans la NCAA, avec Boston College et l’Université du Wisconsin. À titre comparatif, sa moyenne de points par match était légèrement supérieure aux 81 buts et 181 points obtenus par Marie-Philip Poulin durant ses 111 rencontres disputées à Boston University.

***

Envisageant la possibilité d’abandonner le hockey après ses études, Watts a raconté qu’elle avait changé d’idée en constatant que la PHF avait annoncé, en décembre dernier, que le plafond salarial de ses équipes allait passer de 750 000 à 1,5 million à compter de la saison 2023-2024. Cette amélioration majeure des conditions de travail lui a fait réaliser qu’il lui serait désormais possible de toucher un salaire décent pour pratiquer son sport professionnellement.

D’ailleurs, cette hausse du plafond salarial positionne avantageusement la PHF dans le contexte du sport professionnel féminin nord-américain. À titre d’exemple, la NWSL au soccer a établi son plafond salarial à 1,375 million pour la saison 2023. Pour sa part, la WNBA a établi son plafond salarial à 1,42 million pour la prochaine saison.

Daryl Watts a expliqué qu’elle n’avait pas dévoilé son salaire par vanité, mais plutôt pour faire réaliser aux jeunes filles qui pratiquent le hockey qu’une voie réelle vers la professionnalisation existe et qu’il est désormais permis de rêver.

***

L’annonce de Daryl Watts expose par le fait même la situation ridicule, ou devrait-on dire la navrante guerre de clocher, dans laquelle le hockey féminin s’enfonce depuis plusieurs années.

En 2019, la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL) a mis fin à ses opérations en raison de difficultés financières. Cette ligue sans but lucratif était essentiellement financée par des mécènes et les salaires qui y étaient versés variaient entre 2000 et 10 000 $. Le plafond salarial des équipes était quant à lui fixé à 100 000 $.

La disparition de la CWHL a fait en sorte que la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) fut la seule ligue professionnelle féminine à subsister. La NWHL, qui offrait à l’époque des conditions aussi peu avantageuses que la CWHL, a par la suite changé de nom et est devenue la PHF.

La défunte CWHL alignait un fort contingent des joueuses des équipes nationales canadienne et américaine. Et quand le circuit canadien a fermé ses portes en 2019, les joueuses de la CWHL ont refusé de joindre leurs forces à celles de la NWHL. Elles ont plutôt formé l’Association des hockeyeuses professionnelles (PWHPA) en exigeant que soit mise sur pied une véritable ligue professionnelle qui leur permettrait de se consacrer à leur sport à temps complet tout en profitant d’un encadrement optimal.

Le rêve de l’époque consistait à voir la LNH lancer (et financer) une ligue féminine semblable à la WNBA. Cependant, la LNH a toujours refusé de s’impliquer dans un projet qui aurait pour effet de mettre en faillite la PHF.

Depuis quatre ans, donc, les joueuses de la PWHPA participent à des tournées et disputent des matchs à travers l’Amérique du Nord. Ces tournées sont grassement financées par des commanditaires, mais elles ne créent pas de base solide pour le hockey féminin. Et depuis ce temps, la PWHPA continue de refuser tout rapprochement avec la PHF. Et cela, même si la PHF fait des bonds de géant et même si cette union des forces servirait les intérêts supérieurs du hockey féminin.

***

Mardi dernier au Centre Bell, Gary Bettman a rappelé qu’il avait tenté à plusieurs reprises de réconcilier les deux parties, mais qu’il n’y était pas parvenu.

Si on veut que le hockey féminin connaisse du succès, il faut bénéficier du meilleur effort de chacun. Parce que lancer une ligue n’est pas facile , a-t-il plaidé.

Au milieu de cet invraisemblable dialogue de sourds, Daryl Watts arrive et agite doucement son contrat en disant : Hey les filles, la ligue dont vous rêviez il y a quatre ans est en train de prendre forme. J’ai un contrat de 150 000 $ pour le prouver .

Qui sait, cette intervention sera peut-être un jour considérée comme un moment tournant. Car depuis quelques jours, il y a sans doute beaucoup de hockeyeuses de haut niveau qui se demandent combien elles pourraient toucher en jouant au sein de la PHF la saison prochaine.

Pendant qu’il est encore possible, les leaders de la PWHPA devraient donc sérieusement songer à signer un accord de paix dans l’honneur et l’enthousiasme. Parce que si la PHP continue de progresser à ce rythme, les joueuses de la PWHPA, une par une, finiront probablement par changer de camp de toute façon.