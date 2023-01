Mark Arendz et Natalie Wilkie sacrés champions du monde en parabiathlon

L'équipe canadienne a gonflé sa récolte de médailles aux Championnats du monde de paraski nordique à Östersund. Mark Arendz et Natalie Wilkie ont mené la charge en décrochant l'or en parabiathlon vendredi en Suède.

Arendz et Wilkie se sont chacun imposés à l'épreuve individuelle sur 12,5 km debout, tandis que Christina Picton a conclu en 3e place sur 12,5 km assis.

Déjà couronné quatre fois champion du monde, Arendz a ajouté un cinquième titre à son palmarès en parcourant la distance en 32 min 17 s 5/10. Le Prince-Édouardien a nettement devancé l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi (33:29,6) et le Français Benjamin Daviet (34:10,3).

J'ai repris ce qui a très bien fonctionné pour moi il y a deux jours dans la course de moyenne distance. J'étais constant au départ et j'ai développé tout au long de la course , a déclaré Arendz par communiqué après avoir obtenu son 12e podium aux mondiaux.

J'ai skié de manière détendue, mais je pouvais transférer une bonne puissance dans mes mouvements , a-t-il renchéri.

Wilkie (38:11,5) a également enlevé les honneurs d'une seconde course en parabiathlon au cours de ces mondiaux, trois jours après avoir été sacrée en paraski de fond.

C'est vraiment cool de remporter mon deuxième titre en biathlon ici. Au début de la course, j'étais un peu frustrée parce que mes temps de tir étaient assez lents, et ça se voyait sur les écarts, mais je sais que la course n'est pas gagnée au premier tir , a dit Wilkie.

Tout s'est joué au dernier tour. Les athlètes ukrainiennes ont toutes deux raté leur tir, donc prendre un peu plus de temps dans le champ de tir aujourd'hui a vraiment été payant pour moi. J'ai encore tiré sans faute, je suis allée aussi vite que possible et j'ai pu creuser un écart plus important , a-t-elle ajouté.

La Britanno-Colombienne a été suivie au classement par deux athlètes ukrainiennes, d'abord Bohdana Konashuk (38:36,9), puis Liudmyla Liashenko (39:11,6), privant d'une médaille la Saskatchewanaise Brittany Hudak (40:14,4).

De son côté, Picton (52:38,9) s'est installée sur la troisième marche de la tribune, derrière l'Allemande Andrea Eskau (50:10,2) et l'Américaine Kendall Gretsch (43:42,0). Il s'agit pour l'Ontarienne d'un premier podium aux mondiaux.

Le résultat d'aujourd'hui était plutôt excitant et inattendu. Je suis très heureuse de la façon dont tout s'est déroulé. Les skis étaient tellement rapides, mes entraîneurs et l'équipe de soutien qui m'entourait ont fait un excellent travail en facilitant mes derniers préparatifs. Tout ce que j'avais à faire était d'exécuter mon plan, de rester concentrée sur le champ de tir et j'ai réussi à le faire , a affirmé Picton.

La sélection unifoliée a jusqu'ici remporté 13 médailles à Östersund, un sommet lors des Championnats du monde. Le record précédent était de 10 couronnes en 2019, à Prince George, en Colombie-Britannique.

La semaine a clairement été amusante en tant qu'équipe. Les médailles sont évidemment formidables, mais le fait de voir toute l'équipe performer aussi bien est impressionnant à voir , a indiqué Wilkie.

Les mondiaux de paraski nordique battent leur plein jusqu'à dimanche.