Les ennuis de Cole Caufield ont commencé avant Noël

On en sait à présent un peu plus sur l’origine de la blessure qui a mis fin à la saison et sur l'agenda des prochaines semaines de l’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield.

Le meilleur buteur de l'équipe souffre d'une déchirure du labrum à l'épaule droite. Il se rendra à Vail, au Colorado, où il sera opéré mercredi par le spécialiste en la matière, le Dr Peter Millett.

Pendant son point de presse d’une quinzaine de minutes tenu vendredi matin, au Centre Bell, Caufield a indiqué que les premiers signes sérieux que quelque chose clochait sont survenus avant Noël, à Dallas.

J’ai fait une mauvaise chute. Je suis retourné au banc et j’ai moi-même remis mon épaule en place. Ça ne semblait pas trop sérieux. La même chose s’est produite à Nashville (le 3 janvier). C'était un peu plus douloureux, mais notre personnel médical a fait du bon travail pour limiter les dégâts , a-t-il d’abord raconté, seul devant les journalistes.

Il croyait alors se sentir à 100 % au point où, de son propre aveu, il jouerait probablement encore si le Tricolore se trouvait dans une course pour une place dans les séries éliminatoires.

Cole Caufield a rencontré les journalistes afin de faire le point sur sa blessure. Le résumé avec Alexandre Gascon.

Caufield a reconnu que si la décision de l’opérer maintenant est sans doute la bonne, elle lui a d’abord laissé un goût amer.

« Le plus difficile est ce sentiment d’abandonner vos coéquipiers et de ne pas pouvoir batailler avec eux chaque soir. Je ne vous mentirai pas. C’est dur de regarder tout ça d’en haut. Mais c’est pour le mieux et l’avenir sera bon et tout va rentrer dans l’ordre. » — Une citation de Cole Caufield, attaquant du Canadien de Montréal

En plus de l’exemple de Josh Anderson qui est déjà passé par là, il s’est dit rassuré par les avis des trois médecins consultés qui affirment qu’il retrouvera tous ses moyens à temps pour l’ouverture du camp d’entraînement en septembre.

Celui qui doit m’opérer m’a expliqué à quel point la blessure était sérieuse et qu’une autre chute pourrait aggraver la situation. Le risque ne paraît peut-être pas aussi élevé si vous êtes en fin de carrière. Mais c’est important pour moi de recouvrer mes moyens à 100 % et de travailler fort pour revenir aussi vite que possible.

Il a également souligné que les pourparlers pour le renouvellement de son contrat n’avaient eu aucune incidence sur le choix de se faire traiter à ce moment-ci.

D’ici là, il lui faudra se montrer patient, notamment parce qu’il devra traverser une période de trois mois sans se servir de sa main, de son bras ou de son épaule.

J’aurai encore ma main gauche , a lâché Caufield, ce qui a déclenché l’hilarité parmi les journalistes.

Ils veulent tellement que je me repose qu’ils ont fait disparaître mes bâtons du vestiaire , a-t-il ajouté en référence à l’équipe médicale montréalaise qui ne souhaite pas le voir prendre des tirs frappés dans les corridors.

Le no 22 de 22 ans a disputé son dernier match le 19 janvier face aux Panthers de la Floride.

En 46 rencontres, il a eu le temps d’amasser 26 buts, un sommet à Montréal cette saison, ainsi que 10 mentions d’aide.