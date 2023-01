La Copa América aura lieu aux États-Unis en 2024

La plus importante compétition de soccer sud-américaine aura lieu en Amérique du Nord en 2024 dans le cadre d'une large entente de collaboration stratégique entre la CONCACAF et la CONMEBOL, annoncée vendredi.

Les deux fédérations internationales regroupent à elles deux tous les pays du continent américain.

Selon l'entente, la Copa América masculine, organisée pour la première fois en 1916 au même moment où la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) a été fondée, sera co-organisée en 2024 avec la CONCACAF .

Les 10 nations membres de la CONMEBOL y prendront part avec six nations de la CONCACAF, qui pourront s'y qualifier en prenant part à la Ligue des nations de la CONCACAF 2023-2024.

Cette entente permettra à la CONCACAF d'offrir plus d'adversaires de grande qualité à ses équipes nationales masculines lors des deux prochaines années , relève la fédération dans un communiqué publié vendredi.

Les équipes nationales féminines profiteront également de cette entente. La Gold Cup W 2024, organisée par la CONCACAF, accueillera les quatre équipes les mieux classées de la CONMEBOL lors de la Copa América féminine 2022 (Brésil, Colombie, Argentine et Paraguay), en plus de huit équipes de la confédération nord-américaine dans un tournoi qui aura lieu aussi aux États-Unis.

À lire aussi : L'Argentine de Messi bat le Brésil de Neymar en finale de la Copa América

Enfin, un tournoi mettant aux prises les deux meilleurs clubs de la CONCACAF aux deux meilleurs de la CONMEBOL sera organisé en 2024.

La CONMEBOL et la CONCACAF sont unies par des liens historiques et affectifs, a déclaré Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL. Nous sommes déterminés à renouveler et à développer nos initiatives et nos projets communs. [...] Sans aucun doute, les deux confédérations voient gros, et nous continuerons de travailler dans cette direction.