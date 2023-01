Beterbiev et Yarde font le poids

La pesée officielle, la dernière, mais non la moindre des obligations d’avant-combat, a vu Artur Beterbiev et le Britannique Anthony Yarde respecter la limite de poids imposée de 175 lb chez les mi-lourds.

Yarde (23-2, 22 K.-O.) s’est présenté sur le pèse-personne aux mesures à l’anglaise à 12 stones, 6 livres et 4 onces, soit 174,4 lb. Beterbiev (18-0, 18 K.-O.), champion en titre du WBC, de la WBO et de l'IBF, a fait osciller l’appareil à 174,8 lb.

Après s’être regardés dans le blanc des yeux une dernière fois, les deux pugilistes ont rapidement tourné les talons pour amorcer la phase finale de leur préparation.

Après la réhydratation et un ou deux solides repas, ils monteront dans le ring en pesant près d’une dizaine de livres de plus.

Comme cela a été le cas depuis le début de la semaine, ceux et celles qui souhaitaient quelques escarmouches pour animer le rendez-vous sont repartis déçus.

Par contre, il ne devrait pas y avoir de round d’observation. Les échanges devraient pleuvoir dès le son de la cloche samedi soir.

Un peu plus de 19 000 spectateurs seront à l'OVO Arena de Wembley et quelques millions de plus devant leur écran de télévision pour ne rien rater.

Et il ne faudra pas cligner des yeux.

Jean Pascal en mars

Par ailleurs, le combat éliminatoire de l'IBF de Jean Pascal contre l'Allemand Michael Eifert aura finalement lieu le 16 mars à la Place Bell de Laval. Le combat, prévu le 9 février, avait été reporté parce que le Lavallois avait contracté par la COVID-19. Le gagnant obtiendra le statut d'aspirant obligatoire à la ceinture des mi-lourds que détient Beterbiev.