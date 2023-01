Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas pour le titre à Melbourne

Le vainqueur de cette finale délogera un autre joueur espagnol, soit Carlos Alcaraz, de la place de no 1 mondial.

J'ai gagné la dernière [finale jouée contre Tsitsipas à Roland-Garros en 2021], donc j'en conserve du positif! Mais j'ai été mené deux manches à zéro , a rappelé l'athlète de 35 ans.

Depuis, Stefanos a progressé. Alors, que le meilleur gagne , a ajouté la 5e raquette mondiale, vendredi, quelques minutes après avoir dominé en demi-finales l'Américain Tommy Paul 7-5, 6-1 et 6-2, malgré une cuisse gauche toujours largement bandée.

À la fin de la première manche, j'ai réussi à garder mon calme [lorsque Paul est revenu de 5-1 à 5-5], et ç'a été la clé. Ensuite, j'ai mieux lâché mes coups , a analysé Djokovic.

Sans évoquer sa cuisse, il a lancé être à 110 % en ce qui concerne son niveau d'énergie. Une plaisanterie rapidement éventée. Évidemment, je ne suis pas aussi frais qu'au début, mais j'ai beaucoup travaillé le physique à l'entre-saison , a-t-il souligné.

Je sais ce que c'est que de jouer en cinq manches, j'en ai l'expérience , a rappelé l'homme aux 21 titres du grand chelem qui convoite une 10e couronne à Melbourne en 10 finales.

Djokovic s'est échappé rapidement dans le premier engagement en dominant largement pour mener 5-1. Mais il a commis trop de fautes directes et permis à Paul de recoller à 5-5, avant de se reprendre et de remporter les deux jeux suivants pour boucler la manche.

Dans la deuxième, à 2-0 et l'avantage sur son service pour son adversaire, il a montré de premiers signes de gêne au niveau de sa cuisse endolorie.

Mais, comme dans l'acte initial, il a réussi un double bris et, cette fois, il a conclu à sa première occasion. Avec seulement six fautes directes dans la manche.

Il a poursuivi sur sa lancée dans la suivante avec un nouveau double bris qui lui a permis de mener 4-0. Paul n'y pouvait plus rien.

Une deuxième finale en grand chelem pour Tsitsipas

Tsitsipas s'est qualifié pour la finale, sa deuxième d'un tournoi majeur après Roland-Garros en 2021, en battant le Russe Karen Khachanov en quatre manches de 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) et 6-3.

Enfant, j'ai vu Marcos Baghdatis jouer en finale ici et je me suis dit que j'aimerais bien, moi aussi, jouer un jour sur ces courts. Ça me rappelle donc des souvenirs d'enfance , a savouré le Grec de 24 ans en évoquant la finale 2006 perdue par le joueur chypriote contre le Suisse Roger Federer.

Je me sens béni de jouer à ce niveau. Ça fait des années que je travaille pour ça , a souligné Tsitsipas.

Il avait déjà joué à trois reprises en demi-finales à Melbourne (2019, 2021et 2022), sans jamais franchir ce cap.

L'an dernier, Tsitsipas avait été battu par le Russe Daniil Medvedev. Cette année, il devient le plus jeune finaliste à Melbourne depuis Djokovic en 2011.

Un titre dimanche lui permettrait en outre de devenir no 1 mondial.

J'aime ce chiffre! Ce sont ces moments pour lesquels je travaille beaucoup. Il y a plus qu'une victoire à la clé dans ces grands matchs. Et je suis heureux que cette occasion se présente ici à Melbourne devant une immense communauté grecque qui le soutient bruyamment.

Tsitsipas n'a encore jamais perdu contre Khachanov en cinq confrontations sur le circuit.

Le Russe qui jouait sa deuxième demi-finale en grand chelem, après avoir atteint le dernier carré à Flushing Meadows l'an dernier, a été très solide. Il a réussi 10 as, 46 coups gagnants contre 2 fautes directes, a remporté 3 des 4 balles de bris obtenues et en a sauvé 7 sur 12 sur son propre service.

Mais Tsitsipas a été à la fois solide et créatif. Et il a logiquement pris le dessus avec notamment 20 coups gagnants de plus que son adversaire (66) et 29 points remportés à la volée sur 41 montées.

Dans la première manche, par deux fois Tsitsipas a réalisé le bris et par deux fois Khachanov a recollé dans la foulée. Mais au bris d'égalité, le Grec s'est facilement imposé.

Le deuxième acte a toujours semblé devoir basculer en faveur de Tsitsipas. Khachanov s'est accroché avant de céder sa mise en jeu pour permettre à son rival de mener 5-4 et de servir pour la manche. Le Grec ne se l'est pas fait dire deux fois et a conclu sur un jeu blanc.

Tsitsipas a ensuite réussi le bris pour mener 2-1 dans la troisième manche et a servi pour le match à 5-4. Mais dans un sursaut, Khachanov a réussi le bris.

Au bris d'égalité, Tsitsipas s'est détaché à 6-4 avec deux balles de match, mais Khachanov a marqué quatre points d'affilée pour revenir à deux manches contre une.

Tsitsipas a fait le bris d'entrée dans la quatrième manche et a conservé l'avantage.