Les Sabres battent les Jets et décrochent un cinquième gain de suite

Tage Thompson a fourni un but et une aide pour aider les Sabres de Buffalo à prolonger leur séquence victorieuse à cinq matchs, jeudi, grâce à un gain de 3-2 contre les Jets de Winnipeg.

Thompson a également prolongé à six sa propre séquence de matchs avec au moins un point, période au cours de laquelle il a récolté trois buts et sept mentions d'aide.

Owen Power et Victor Olofsson ont aussi marqué pour les Sabres, tandis que Jeff Skinner et Rasmus Dahlin ont chacun amassé deux mentions d'aide.

Eric Comrie a effectué 19 arrêts pour les Sabres, lui qui a obtenu un troisième départ au cours du voyage de quatre rencontres sur les patinoires adverses de son équipe.

Nate Schmidt et Pierre-Luc Dubois ont assuré la réplique pour les Jets, qui présentent un dossier de 2-4-0 à leurs six plus récents duels.

Dubois a réduit l'écart à un seul but avec une quarantaine de secondes au cadran en troisième période, alors qu'il a récupéré une rondelle libre dans l'enclave, mais ce fut trop peu trop tard pour les Jets.

Connor Hellebuyck a repoussé 33 tirs devant la cage des Jets, qui disputaient la première d'une séquence de trois parties devant leurs partisans.

Avec ses deux aides, Dahlin a porté son total cette saison à 41 en 47 rencontres. Il est devenu le deuxième défenseur de l'histoire des Sabres à atteindre le plateau des 40 mentions d'aide en moins de 50 matchs, après John Van Boxmeer en 1981-1982.